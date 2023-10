Immunologo Le Foche aggredito in studio a Roma da un paziente: come sta il medico dopo il pestaggio

Era convinto che le cure fossero sbagliate, per questo un 36enne ha picchiato selvaggiamente un medico all’interno del suo studio privato. Ora si trova in stato di arresto per tentato omicidio. Per l’immunologo Francesco Le Foche la prognosi è riservata: dall’aggressione ha riportato un trauma facciale. Il tutto è avvenuto all’interno del suo studio in via Po a Roma, nel quartiere Salario.

Medico pestato da un paziente

Come riporta ‘Ansa’, nel pomeriggio di giovedì 5 ottobre un medico immunologo è stato massacrato all’interno del suo studio privato in via Po, a Roma, da un paziente di 36 anni.

L’uomo era in cura presso il dottor Francesco Le Foche per un’infezione alla colonna vertebrale, ed era convinto che la terapia somministrata dallo specialista non fosse adeguata.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un medico di 66 anni è stato ridotto in fin di vita da un paziente convinto che la terapia somministrata non fosse adeguata

Il 36enne ha dunque picchiato il medico 66enne.

Come scrive ‘Repubblica’, l’uomo ha dapprima scagliato una pietra fermacarte contro Le Foche, poi lo ha colpito con calci e pugni, lo ha trascinato verso il corridoio e ha continuato a colpirlo sul volto.

Solo l’intervento di altri pazienti in sala d’attesa ha fermato l’aggressore.

L’aggressore è un pregiudicato

Trasportato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I, il dottor Francesco Le Foche ha riportato un grave trauma cranico-facciale, fratture del setto nasale e del pavimento orbitario sinistro.

Come già detto in apertura e come riportato da ‘Ansa’ e ‘TgCom24’, la prognosi dell’immunologo resta riservata.

L’aggressore sarebbe un pregiudicato già noto alle forze dell’ordine per detenzione abusiva di armi e altri reati di violenza. Secondo ‘Repubblica’, soffrirebbe di problemi psichiatrici.

Chi è Francesco Le Foche

Francesco Le Foche è un immunologo impegnato nel Day Hospital del reparto di immunoinfettivologia al Policlinico Umberto I Roma, lo stesso ospedale presso il quale attualmente si trova ricoverato.

Nato a Sezze (Latina) nel 1957, Le Foche si è fatto notare soprattutto durante il periodo della pandemia con diverse apparizioni sul piccolo schermo e in vari format, da ‘Porta a Porta’ a ‘Domenica In’, per sensibilizzare sul Covid-19 e sui vaccini.

Il presidente dell’Ordine dei Medici e chirurghi di Roma e provincia Antonio Magi, a proposito delle aggressioni ai danni del personale sanitario, ha riferito a ‘Repubblica’: “A Roma il dato sulle aggressioni ai medici purtroppo è costante da tempo, ma nell’ultimo periodo stanno aumentando. Ad oggi sono 74 nel 2023, +60% rispetto al 2022″.

Nel luglio 2023 a Frattamaggiore (Napoli) un medico del pronto soccorso è stato aggredito da un paziente convinto di stare male. Il dottor Giovanni Toscano, dopo averlo visitato, aveva constatato che l’uomo stesse bene ma quest’ultimo, non contento, lo ha colpito alla testa.