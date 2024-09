Nino Frassica a Striscia la Notizia con Michelle Hunziker e Velino: il gatto scomparso e la moglie denunciata

Due coppie inedite per la nuova stagione di Striscia la Notizia. Dietro alla scrivania più irriverente della Tv, insieme a una veterana del programma come Michelle Hunziker, ci sarà Nino Frassica, al debutto nella conduzione del Tg satirico di Antonio Ricci. L’esordio del comico siciliano non sarà però l’unica novità della trasmissione pronta al ritorno nella serata di lunedì 23 settembre. Per la prima volta dopo 37 anni, infatti, ad esibirsi sul bancone ci sarà anche un Velino.

La nuova stagione di Striscia la Notizia

Nella conferenza stampa della nuova edizione, il papà dello storico programma, Antonio Ricci, ha affermato che “quest’anno ‘Striscia’ sarà la voce della ‘complottenza’, un neologismo che rappresenta la cifra del momento: ormai tutto viene letto come un complotto”.

L’autore ha presentato le novità, tra cui la rubrica settimanale degli “Oscar dei Caressas”, che vedrà il telecronista Fabio Caressa riproporre con la figlia Eleonora la coppia che si è cimentata nel reality Pechino Express, impegnata questa volta a consegnare premi satirici a politici che si improvvisano attori, cantanti stonati e ad altri protagonisti di “filmati strani” visti in Tv e sul web.

Fonte foto: ANSA

Il nuovo conduttore di Striscia la Notizia, Nino Frassica

La prima volta di un Velino

Ma a rivoluzionare il volto di Striscia quest’anno sarà la composizione di un’altra coppia emblema del programma, quella delle Veline.

Per la prima volta nella storia, infatti, il duo sarà formato da un uomo e una donna, con la presenza di un Velino, il performer 37enne Gianluca Briganti, che si esibirà insieme alla ballerina 21enne Beatrice Coari.

L’esordio di Nino Frassica

All’esordio come presentatore del Tg satirico di Canale 5 ci sarà anche Nino Frassica, che condurrà questa nuova edizione con una presenza fissa come Michelle Hunziker.

Il comico 73enne torna in Tv dopo la vicenda della scomparsa del gatto Hiro, che l’ha visto insieme alla moglie e alla figlia al centro di un caso mediatico culminato in un’indagine.

Al termine di una serie di accuse sui social contro una famiglia, ritenuta dai Frassica responsabili del rapimento, la coniuge dell’attore messinese, Barbara Exignotis, e la figlia di lei, Valentina Lubrano, sono state denunciate con l’accusa di diffamazione aggravata, stalking e istigazione a delinquere, dopo essere stata filmata mentre lancia pietre e insulta pesantemente i vicini.