Nicola Porro attacca Marco Travaglio dopo la morte di Silvio Berlusconi: lo scontro tra i due giornalisti

Scontro tra Nicola Porro e Marco Travaglio. La scomparsa di Silvio Berlusconi non ha frenato la vena critica del direttore del Fatto Quotidiano, che da sempre è stato uno dei maggiori critici dell’operato del Cav. Porro non ha gradito il metodo di lavoro del collega e lo ha attaccato.

Porro contro il direttore del Fatto Quotidiano

Il modo con il quale Travaglio ha parlato del leader di Forza Italia ha innescato i mal di pancia del conduttore di Quarta Repubblica che su Twitter ha rilanciato un articolo pubblicato sul suo blog dal collega Claudio Romiti.

“E adesso che Berlusconi non c’è più, cosa faranno?”, ha tuonato Porro nel ‘cinguettio’ con cui ha lanciato il pezzo di Romiti intitolato “Il dramma di Travaglio & co: trovare un altro Berlusconi da odiare”.

Fonte foto: ANSA

La differenza di vedute

D’altra parte che Travaglio e Porro interpretino il giornalismo in modo del tutto differente è un fatto più che noto. La morte del leader di Forza Italia e il modo in cui è stata trattata dalle due penne non ha fatto altro che sottolineare una volta di più la distanza di vedute.

La “beatificazione” di Berlusconi

Di recente, inoltre, non è la prima volta che Porro fa le pulci a Travaglio. Non più tardi di tre giorni fa, sempre sul suo blog, è apparso il seguento articolo: ““Imbarazzante beatificazione”. Travaglio si accanisce su Berlusconi”. Inutile riportare fedelmente il contenuto, lo si può immaginare. Ma che cosa aveva detto il direttore del Fatto Quotidiano? Aveva sostenuto che ci fosse in corso una “beatificazione” di Berlusconi fuori luogo.

“Quando muore una persona in genere si fanno le condoglianze a parenti e amici e per dire cose negative si aspettano almeno i funerali. Purtroppo con i social tutto questo è saltato e abbiamo assistito a una giornata imbarazzante di beatificazione che ha tralasciato completamente la verità dei fatti. Per questo siamo costretti a dire quello che pensiamo”. Così Travaglio a Otto e Mezzo, talk timonato su La7 da Lilli Gruber.