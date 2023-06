Il rettore Tomaso Montanari sui funerali di Silvio Berlusconi: "Ha devastato l'Italia, Schlein ha sbagliato"

Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, che si è opposto alla bandiera a mezz’asta in segno di lutto per la morte di Silvio Berlusconi, ha rilasciato nuove dichiarazioni sul funerale dell’ex presidente del Consiglio.

La fine del Berlusconismo? Non secondo Tomaso Montanari

In un’intervista a ‘LaNotizia’, Tomaso Montanari ha spiegato di non credere che la morte di Silvio Berlusconi e il suo funerale rappresentino la fine del Berlusconismo. Le sue parole: “Al contrario direi che siamo al trionfo del Berlusconismo. Si parla tanto di egemonia culturale e credo che quella di Berlusconi è l’unica che si è affermata. Un modello di uomo con una sola dimensione, quella economica, per la quale l’uomo più ricco d’Italia è anche l’uomo più potente e indiscutibile qualsiasi cosa faccia. La morale, la Costituzione e ogni altra cosa, si devono piegare a lui e non lui a tutto. La misura delle cose è ormai diventata la ricchezza e il potere“.

Secondo Montanari, l’Italia si è “inginocchiata” a “una persona che incarna l’anti-Stato e quindi il contrario della Costituzione”.

Fonte foto: ANSA Elly Schlein al funerale di Silvio Berlusconi. La sua presenza è stata criticata da Tomaso Montanari.

Le responsabilità di Silvio Berlusconi

Tomaso Montanari ha aggiunto nell’intervista di ritenere che “ci sia una grande fragilità culturale e intellettuale, dunque morale, del Paese” e che proprio Berlusconi abbia “responsabilità enormi nella devastazione di scuole e università che hanno smesso di insegnare il pensiero critico perché quest’ultimo è stato condannato e demonizzato”.

Secondo il rettore dell’Università per stranieri di Siena, “la cosa più intelligente l’ha detta Rosy Bindi secondo cui ‘lo Stato che si inginocchia a Berlusconi’ è il capolavoro di una persona che ha devastato lo Stato dall’interno fino ad arrivare al punto che lui stesso è stato riconosciuto come un pilastro del Paese”.

La critica di Montanari a Elly Schlein

Tomaso Montanari ha commentato la decisione della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein di prendere parte al funerale di Silvio Berlusconi.

La critica del rettore dell’Università per stranieri di Siena: “Elly Schlein, secondo me, ha commesso un grave errore ad andare al funerale di Stato anche se questo è previsto dalla legge. Il rispetto per il defunto si può e si deve avere, ma andare alle esequie non è obbligatorio. Se si decide di andarci significa implicitamente riconoscere che Berlusconi se lo meritava”.

Poi Montanari ha aggiunto: “Trovo apprezzabile che Giuseppe Conte abbia deciso di non prendere parte alla cerimonia”.