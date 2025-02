Niccolò ed Eleonora Riso di Masterchef 13 sono fidanzati? La rivelazione dell'ex concorrente del programma

No: Niccolò Califano ed Eleonora Riso, di Masterchef 13, non sono fidanzati. Fra i due c’era stato del tenero durante le riprese del programma, ma usciti dagli studi televisivi quella che pareva una love story sul punto di sbocciare si è trasformata in una solida amicizia e in una collaborazione professionale. Di cosa si occupano oggi Califano e Riso, vincitrice di Masterchef 13.

Niccolò Califano ed Eleonora Riso a Masterchef 14

La vincitrice della passata edizione di Masterchef e il suo sfidante nella finale tornano sugli schermi per la penultima puntata di Masterchef Italia 14, in onda giovedì 20 febbraio su Sky, e in streaming su Now.

Cosa fanno oggi Califano e Riso

Il ravennate 27enne Niccolò Califano di mestiere fa il medico, ma se potesse assecondare le sue passioni si occuperebbe di tutt’altro, ovvero teatro e cucina.

Di recente ha debuttato al Teatro Rasi di Ravenna con la commedia “Mangiare tutto!”, della quale è coautore insieme allo scrittore Matteo Cavezzali.

La livornese 29enne Eleonora Riso, terminata l’esperienza in Masterchef, ha scritto un libro di cucina ed ha ricevuto una serie di proposte lavorative nel settore.

Nessuna da parte degli chef del programma, ma solo “da persone molto più grandi di me che lavorano nella ristorazione e hanno attività piccoline”, come ha raccontato al Corriere della Sera. Oggi gira per la Toscana, per proporre masterclass fra i circoli Arci.

I due occasionalmente collaborano apparendo insieme in video social e pubblicità. Su Instagram lui ha 384.000 follower, lei 377.000.

Il rapporto fra i due finalisti di Masterchef 13

Sugli schermi televisivi pareva che fra i due ci fosse del tenero. Così ha risposto Niccolò Califano al giornalista del Corriere che gli chiedeva come fosse oggi il rapporto con la livornese Eleonora Riso:

Tutto è iniziato in modo super spontaneo all’interno della trasmissione. Abbiamo cominciato ad andare d’accordo dopo la prova insieme in cui io ero la mente, visto che ero bendato, e lei il braccio. Così è nata una sincera amicizia, non c’è mai stato nulla di costruito, al punto che spesso ci dimenticavamo di avere le telecamere addosso. Siamo stati fortunati ad aver trovato, in un contesto innaturale, un’amicizia naturale destinata a durare nel tempo, un legame forte. Quindi oggi siamo ancora amici oltre che colleghi, alcuni brand vogliono le nostre facce insieme per la pubblicità.

Eleonora Riso, invece, si era espressa in questi termini: “Stiamo cercando di lavorare ancora insieme, ma abbiamo entrambi moltissimi impegni. Siamo una macchina da guerra e ci vogliamo un gran bene ma non dobbiamo per forza stare insieme. E qui mi taccio”.