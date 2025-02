Cosa fa Eleonora Riso vincitrice di Masterchef Italia 13, dal successo al rifuto dei grandi chef

Eleonora Riso, la vincitrice di Masterchef Italia 13, torna in tv per la penultima puntata dell’edizione 2025 del popolare programma di cucina. Ma dopo il trionfo televisivo, Eleonora è un po’ sparita dai radar. Gli chef televisivi “non mi hanno mai chiamato”, ha confessato alla stampa parlando della vita reale una volta spenti i riflettori del reality show. Ecco di cosa si occupa oggi.

Eleonora Riso a MasterChef Italia 14

Eleonora Riso, livornese di 29 anni, torna in tv per la penultima puntata di Masterchef Italia 14 in onda giovedì 20 febbraio su Sky, e in streaming su Now. Insieme a lei, l’ex concorrente Niccolò Califano con il quale fra un soffritto e l’altro ci fu del tenero, anche se poi la love story non andò in porto.

Nessuna love story con Niccolò Califano

Spenti i riflettori, infatti, si spense anche tutto il resto: “Stiamo cercando di lavorare ancora insieme, ma abbiamo entrambi moltissimi impegni. Siamo una macchina da guerra e ci vogliamo un gran bene ma non dobbiamo per forza stare insieme. E qui mi taccio”, ha dichiarato Eleonora Riso, riferendosi a Niccolò Califano, come riporta il Corriere della sera.

Cosa fa oggi Eleonora Riso

Archiviata l’esperienza in Masterchef, sotto il giudizio di Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, Eleonora Riso oggi tiene masterclass fra i circoli Arci della Toscana, con grande soddisfazione umana e professionale.

“Gli chef del programma non mi hanno mai chiamato, ma non è un problema e non ho certo pretese”, aveva raccontato al Corriere.

“Lo so che la mia formazione non è a livello di quella dei professionisti, che ho vinto un programma di cucina amatoriale. Ho ricevuto altre proposte nei mesi, tutte da persone molto più grandi di me che lavorano nella ristorazione e hanno attività piccoline. Ovvio che fare una buona esperienza mi piacerebbe tantissimo, che sarebbe utile”, aveva aggiunto.

La notorietà, come può accadere, l’ha esposta alle invidie dei leoni da tastiera: “Certe cose mi hanno anche tolto la voglia di cucinare. Volevo proprio mollare“, aveva confessato la chef livornese riferendosi agli hater. La passione per la cucina è però stata più forte degli insulti gratuiti di chi ha troppo tempo libero. Così gli incontri culinari in giro per i circoli Arci continuano.