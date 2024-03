Eleonora Riso è la vincitrice di Masterchef Italia 13, battuti in finale Michela Morelli e Antonio Mazzola

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La vincitrice di Masterchef Italia 13 è Eleonora Riso. I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno preferito il menù degustazione “Ichigo Ichie” della 28enne toscana a quello degli altri due finalisti Antonio Mazzola e Michela Morelli.

Il menù della vincitrice di Masterchef 13 Eleonora Riso

Nella finalissima di Masterchef Italia 13, Eleonora Riso ha presentato il menù “Ichigo Ichie – Quant’è bello leggere tra le righe”, tratto da un concetto giapponese che invita a vivere appieno il momento presente, unico e irripetibile.

Eleonora ha portato l’antipasto Nonno Umami (chips di carta di riso, “insalata russa” scomposta, concentrato di acciughe e vin santo e wasabi), il primo Fiume Sacro (ravioli al vapore ripieni di patate aromatizzate al rosmarino, tartare di trota marinata, pompelmo e brodo dashi), il secondo Pelle Ribelle (anguilla in doppia cottura e laccata, salsa di albicocche e alloro, insalatina di sedano, cetriolo, mela verde, rafano e zenzero) e il dolce Mochi=Grande Fortuna (mochi ripieno di bavarese al cocco e cardamomo con frutta fresca, accompagnato da bubble tea con sfere al caffè e tè matcha).

Cosa ha vinto Eleonora Riso a Masterchef 13

Oltre all’ambitissimo titolo di tredicesimo MasterChef italiano, Eleonora Riso ha conquistato anche 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare il suo primo libro di ricette “Laboratorio di sapori” (in uscita l’8 marzo 2024 grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi) e l’accesso a un corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Chi è Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef 13

Nata e cresciuta in un paesino della provincia di Livorno, dopo il liceo scientifico Eleonora Riso si è iscritta a Ingegneria Edile a Pisa e poi ad Architettura, ma non ha terminato gli studi. Ha iniziato a lavorare per mantenersi e, da circa 5 anni, fa la cameriera presso un noto ristorante di Firenze.

Dopo aver vissuto a Pisa per l’università si è trasferita due settimane in Francia per la vendemmia. È tornata a Firenze, dove ha scelto di vivere in mezzo alla natura, in una “casa nel bosco” che è una sorta di “comune”. Qui ha imparato a tagliare la legna, a coltivare l’orto e a raccogliere le uova delle galline, oltre ai segreti dell’apicoltura.

Da qualche tempo cucina perlopiù piatti vegani e vegetariani “per una questione etica e di salute” e ha sposato la filosofia della cucina anti-spreco. Apprezza la tradizione, i sapori e le spezie e ricerca gli ingredienti e le materie prime. Ama anche la musica, il cinema, la lettura e il disegno.

Prima di entrare ufficialmente nella Masterclass, Eleonora si definiva una ragazza “fuori dagli schemi”. “Qui a MasterChef ho imparato e capito tante cose”, ha detto.