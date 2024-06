Nello scontro tra due treni in India almeno 5 morti e decine di feriti: incidente vicino alla stazione

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È di almeno cinque morti e numerosi feriti il bilancio di uno scontro tra due treni, un convoglio passeggeri e uno merci, avvenuto lunedì 17 giugno in India, nello stato orientale del Bengala Occidentale, nei pressi di una stazione ferroviaria.

Scontro tra due treni in India

L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 17 giugno nella parte nord-orientale dell’India, nello stato del Bengala Occidentale.

Secondo quanto riporta il Times of India, attorno alle 9 ora locale (5.30 in Italia) c’è stato uno scontro tra due treni nei pressi della stazione di New Jalpaiguri.

Fonte foto: 123RF L’incidente nello stato del Bengala Occidentale

A scontrarsi sono stati un treno merci e uno passeggeri, il Kanchanjunga Express: la locomotiva del convoglio merci ha colpito l’altro treno in coda, provocando il deragliamento di almeno due carrozze del treno passeggeri.

Il bilancio dell’incidente

Sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso con personale sanitario, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Drammatico il bilancio dello scontro tra i due treni: almeno cinque persone, tra cui un macchinista, sono morte e altre 25 sono rimaste ferite nell’incidente.

I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona, gli altri passeggeri rimasti bloccati sono stati fatti salire su dei bus sostitutivi.

Gli incidenti ferroviari in India

Si tratta dell’ultimo di una lunga serie di incidenti ferroviari avvenuti in India, a causa di infrastrutture vecchie e obsolete e treni spesso molto affollati. La rete ferroviaria indiana è una delle più grandi al mondo e si stima che trasporti ogni giorno 20 milioni di persone.

Lo scorso ottobre 14 persone sono morte nello scontro tra due treni avvenuto nello stato dell’Andhra Pradesh. Pochi mesi prima, nel giugno 2023, si era verificato uno dei peggiori disastri ferroviari della storia dell’India, con quasi 300 morti.