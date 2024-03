Scontro tra treni causa 14 morti nell'incidente ferroviario in India: i macchinisti "guardavano la partita"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’incidente ferroviario dello scorso ottobre in India è stato causato dalla distrazione dei macchinisti. Questi, su ammissione del ministro indiano delle Ferrovie, stavano usando il cellulare per guardare una partita di cricket. Tanto il pilota quanto il copilota erano alle prese con il tifo per la partita della Coppa del mondo e hanno perso il controllo del mezzo. Il bilancio dello scontro fu di 14 vittime e, dopo l’ennesimo grave incidente, il ministro ha promesso ulteriori misure per evitare simili incidenti.

Incidente in India

Il tragico incidente ferroviario dello scorso ottobre, avvenuto nello stato dell’Andhra Pradesh durante la Coppa del Mondo di cricket, ha ucciso 14 persone. Lo scontro, che ha coinvolto due treni, è stato causato dalla distrazione dei macchinisti. Il ministro delle Ferrovie indiano, Ashwini Vaishnaw, ha confermato che i conducenti erano distratti dalla partita di cricket tra India e Inghilterra.

L’evento ha sollevato nuovi interrogativi sulla sicurezza ferroviaria nel Paese, dove si verificano spesso gravi incidenti. Il ministro ha promesso di introdurre sistemi di controllo sui macchinisti per garantire la loro attenzione durante la guida dei treni.

Scontro tra treni in India: l'incidente è stato causato dalla distrazione dei macchinisti

Cosa ha causato lo scontro

La causa principale dello scontro mortale è stata la distrazione dei macchinisti, concentrati sulla trasmissione in diretta della partita di cricket al telefono, anziché sulla guida dei treni. Il ministro delle Ferrovie ha dichiarato che stanno attuando misure per evitare simili distrazioni in futuro.

La tecnologia di controllo verrà impiegata per rilevare comportamenti distratti e garantire che i macchinisti e gli assistenti siano completamente focalizzati sulla loro responsabilità di condurre in sicurezza i treni su uno dei più lunghi e complessi sistemi ferroviari al mondo.

Le conseguenze

L’incidente ha portato a una serie di misure correttive. Il capostazione e altri tre dipendenti sono stati licenziati a seguito di un altro incidente, in cui un treno merci in fuga aveva percorso un tratto di 40 miglia senza conducente. Questo ulteriore episodio (dopo il gravissimo incidente accaduto in giugno che ha ucciso 300 persone) evidenzia le carenze nella gestione ferroviaria e la necessità di rafforzare le misure di sicurezza.

L’India, con una delle reti ferroviarie più estese al mondo, ha affrontato diversi disastri nel corso degli anni, rendendo fondamentale l’implementazione di tecnologie avanzate e protocolli di sicurezza per prevenire tragedie simili in futuro.