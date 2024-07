Morto Roberto Bassanini, scenografo di Barbara D'Urso per Pomeriggio Cinque: il ricordo della conduttrice

Roberto Bassanini, scenografo di Mediaset, è morto a 62 anni per un’improvvisa emorragia celebrale. Per anni aveva lavorato a Pomeriggio Cinque insieme a Barbara D’Urso. L’ex conduttrice ha twittato un messaggio carico di dolore e commozione per la perdita del collaboratore e amico.

Chi era Roberto Bassanini

Roberto Bassanini aveva iniziato a coltivare la passione per la scenografia sin da ragazzo, quando si iscrisse all’Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano.

Dopo aver svolto una serie di esperienze, approdò a Mediaset dove lavorò alle scenografie di varie trasmissioni come Pomeriggio Cinque e Domenica Live di Barbara D’Urso ed È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer, fra gli altri. Seguì inoltre lo sviluppo di Mediaset in Spagna recandosi sul posto.

Barbara D’Urso sulla morte di Roberto Bassanini

“Ho il cuore spezzato… Per anni abbiamo lavorato insieme, scegliendo pezzo per pezzo le scenografie dei miei programmi… Un uomo dolcissimo…” le parole di Barbara D’Urso che ha ricordato l’amico.

E parlando dell’ex collaboratore, ha sottolineato: “E anche nell’ultimo anno sei stato uno dei pochi che ha continuato a esserci per me, a sostenermi”.

Sul proprio profilo X l’ex conduttrice ha salutato Bassanini; “Mancherai tanto”.

Che fine ha fatto Barbara d’Urso

Nel settembre del 2023 Barbara D’Urso venne sostituita da Myrta Merlino alla conduzione di Pomeriggio Cinque dopo 16 anni sugli schermi.

L’ex storica conduttrice del pomeriggio in casa Mediaset si trasferì in seguito a Londra per perfezionare il suo inglese. A inizio marzo Barbara d’Urso fu ospite di Mara Venier a Domenica In, dove raccontò lo strappo con Mediaset.

“Sedici anni in diretta tutti i giorni. Io ci sono sempre stata, anche durante il Covid”, disse. “Tutti i giorni ero lì a tenere compagnia agli italiani, il modo in cui sono stata strappata, il 26 giugno alle 16:10, è stato terribile. Il dolore è ancora qua. Ma io non voglio fare la guerra”.

Dalla conduzione alla recitazione: secondo alcune indiscrezioni di fine 2023, D’Urso avrebbe incontrato i vertici Netflix per un progetto in fase di realizzazione.

Recentemente l’ex conduttrice che salutava “con il cuore” ha aperto un canale TikTok in cui racconta la sua quotidianità.