Morto nello scontro tra il suo scooter e un'auto a Fornole vicino Amelia: 46 anni, stava andando a lavorare

Uno scontro violentissimo fra il suo scooter e un’automobile, che non gli ha lasciato scampo. È quanto accaduto a un 47enne di Fornole di Amelia, vicino Terni, vittima di un incidente mortale giovedì 8 giugno. Alle prime luci dell’alba, il mezzo su due ruote guidate dall’uomo ha impattato in uno scontro frontale con un’autovettura, provocandone la morte sul colpo. Ferito, anche se in modo in modo lieve, il conducente dell’auto interessata dall’incidente.

Il luogo dell’incidente

Il violento scontro fatale si è verificato nel primo mattino dell’8 giugno, poco prima delle sei. Secondo le prime informazioni, ancora soggette ad indagini, lo scooter guidato dall’uomo di mezza età si è scontrato frontalmente con un’automobile.

L’incidente ha avuto luogo nei pressi delle scuole elementari della frazione di Amelia, lungo la strada che collega al raccordo Terni-Orte.

Fonte foto: Tuttocittà La zona in cui si è verificato l’incidente è quella dove vi sono diversi istituti scolastici

Vani i soccorsi

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i soccorritori del servizio medico di emergenza 118. Purtroppo, i sanitari hanno dovuto constatare il decesso dell’uomo di 47 anni, originario di Roma.

I carabinieri di Amelia, inoltre, sono giunti sul posto per avviare le indagini al fine di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Mentre per il conducente dello scooter non c’è stato nulla da fare, l’autista dell’auto ha riportato solo lievi ferite senza gravi conseguenze.

Incidente anche ad Arezzo

Nella giornata di mercoledì 7 giugno, inoltre, un altro tragico incidente stradale si è verificato ad Arezzo, con il coinvolgimento di un centauro. Sulla strada provinciale 43 che porta a Patrignone, un giovane motociclista di 31 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro fra la sua moto e un furgone.

Daniele Saltapari, così si chiamava la vittima, ha perso la vita istantaneamente dopo lo scontro tra i due veicoli. Purtroppo, quindi, anche per questo motociclista non c’è stato molto da fare, sebbene i soccorsi siano intervenuti tempestivamente.

Lo scontro in A1 a Frosinone Nella stessa giornata, un altro incidente grave si è verificato sull’autostrada A1, rendendo necessaria la chiusura temporanea del tratto tra Pontecorvo e Ceprano. In questo scontro, un’automobile si è capovolta, con la richiesta di intervento dell’elisoccorso. Il sinistro si era verificato intorno alle ore 9 al chilometro 650 dell’autostrada A1 Roma-Napoli, precisamente in prossimità di Colfelice, nella provincia di Frosinone. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia stradale competenti per l’autostrada A1 di Cassino. Per l’arrivo dell’elisoccorso e i rilievi del caso, il traffico è stato chiuso per circa 20 minuti in entrambi i sensi di marcia, con la viabilità ripristinata intorno alle ore 10.