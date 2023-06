Auto si ribalta sull'A1 dopo un incidente tra Pontecorvo e Ceprano: arriva l'elisoccorso, autostrada chiusa

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un grave incidente sull’A1 ha costretto la chiusura temporanea del tratto tra Pontecorvo e Ceprano. Secondo le prime indiscrezioni un’auto si è ribaltata rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso. Per il momento non ci sono notizie sulle condizioni di salute del conducente. La viabilità è stata ripristinata intorno alle 10 di mercoledì 7 giugno. Il sinistro si è verificato alle ore 9.

Incidente sull’A1, auto si ribalta

Come riporta ‘Frosinone Today’ alle 9 della mattina del 7 giugno un incidente si è verificato al km 650 dell’autostrada A1 Roma-Napoli all’altezza di Colfelice, in provincia di Frosinone, per la precisione tra Pontecorvo e Ceprano.

Un’auto si è ribaltata in circostanze ancora da chiarire intorno alle ore 9 e per garantire l’arrivo dei soccorsi, le due corsie sono state interdette al traffico.

Incidente sull'A1: un'auto si è ribaltata tra Pontecorvo e Ceprano sulla Roma-Napoli ed è stato chiamato l'elisoccorso

Sul posto sono arrivati i Vigili Del Fuoco e gli agenti della polizia stradale di competenza della A1 di Cassino.

L’arrivo dell’elisoccorso

Come detto in apertura, l’incidente ha portato le forze dell’ordine a precludere al traffico le corsie interessate per almeno 20 minuti.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso insieme ai mezzi dell’Ares 118, che ha trasportato il conducente all’ospedale.

Sull’incidente indagano gli inquirenti. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora note né è dato sapere se il sinistro abbia coinvolto altre autovetture.

La viabilità è stata ripristinata intorno alle ore 10.

Un altro incidente nel Frusinate

Il 25 maggio un altro incidente ha interessato la provincia di Frosinone.

Lungo la strada Asi, nel tratto tra Ceccano e il capoluogo laziale, un incidente ha visto coinvolte tre auto. Le persone coinvolte dal sinistro erano quattro, con una ragazza che presentava condizioni particolarmente gravi.

Per la giovane, infatti, è stato necessario l’elisoccorso. La ragazza è arrivata al nosocomio San Camillo di Roma con un sospetto trauma cranico e la sua auto, una Lancia Musa, è risultata fortemente danneggiata dall’incidente.

Sullo scontro stanno conducendo le indagini gli uomini della polizia di Cassino.

Un incidente simile al sinistro avvenuto tra Pontecorvo e Ceprano si è verificato anche a Lamezia Terme, con un’auto ribaltata e la conducente elitrasportata all’ospedale.