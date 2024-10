Morto a 99 anni l'imprenditore Francesco Merloni, il re degli elettrodomestici presidente di Ariston Group

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È morto all’età di 99 anni l’imprenditore Francesco Merloni, presidente onorario di Ariston Group. Tra i grandi nomi dell’industria italiana del Novecento, era soprannominato il “re degli elettrodomestici“. Nel 1992, durante il primo governo di Giuliano Amato, era stato nominato ministro dei Lavori pubblici.

Morto Francesco Merloni, il “re degli elettrodomestici” presidente di Ariston Group

Merloni si è spento nella sua abitazione a Fabriano, in provincia di Ancona, nella giornata di martedì 1° ottobre.

Lo ha reso noto la stessa Ariston Group attraverso un comunicato: “Imprenditore e Cavaliere del Lavoro, Francesco Merloni è stato uno dei protagonisti dell’industria italiana che, raccogliendo l’eredità del padre Aristide, ha dedicato la sua carriera allo sviluppo internazionale dell’azienda di famiglia”.

Fonte foto: ANSA Francesco Merloni al Forum Ambrosetti di Villa d’Este a Cernobbio nel 1993

Il capitano d’impresa lascia la moglie Maria Cecilia Lazzarini e i figli Paolo, presidente di Ariston Group, Francesca e Claudia.

Chi era Francesco Merloni

Figlio di Aristide Merloni, fondatore di Ariston e delle Industrie Merloni, Francesco era nato nel settembre del 1925 a Fabriano.

Dopo la laurea in Ingegneria industriale all’Università di Pisa iniziò a lavorare nell’azienda del padre negli anni Cinquanta.

Negli ultimi anni era stato nominato presidente onorario della multinazionale Ariston Thermo Group, specializzata in impianti di riscaldamento e climatizzazione.

La carriera politica

Nel 1972 iniziò la sua avventura in politica: in quell’anno, infatti, diventa senatore con la Democrazia Cristiana. Verrà rieletto in altre 6 legislature: 5 alla Camera e un’altra al Senato.

Durante il primo governo di Giuliano Amato diventò ministro dei Lavori pubblici, dopo aver giurato di fronte al presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Dopo la caduta di Amato e il passaggio di testimone a Carlo Azeglio Ciampi, Merloni venne confermato ministro fino alla fine dell’esecutivo, nel maggio 1994.

Alle elezioni politiche del 1996, dopo la scomparsa della Dc in seguito a tangentopoli, si iscrisse al gruppo parlamentare dei Popolari democratici – l’Ulivo.

Nel 2007 dichiarò di sostenere la candidatura di Enrico Letta, suo amico di lunga data, alla segreteria del nascituro Pd.