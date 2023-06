Morto l'autista del tir finito su un cantiere dell'autostrada A14 a Torino di Sangro vicino Chieti: 8 feriti

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Giornata nerissima per le strade italiane, con numerosi incidenti da nord a sud: tra i più gravi quello avvenuto lungo la A14 vicino a Torino di Sangro, dove un autista è morto dopo che il suo tir è finito contro un cantiere dell’autostrada, travolgendo gli operai al lavoro.

Il bilancio dell’incidente sull’autostrada A14

Stando a quanto riportano fonti locali come Abruzzo Live, il terribile schianto è avvenuto nel corso della notte ed è costato la vita ad un uomo: la vittima sarebbe l’autista del camion, un 45enne di origini romene.

Proveniva da Molfetta, in provincia di Bari, ed era diretto a nord. Nell’autoarticolato insieme a lui c’era il figlio di 21 anni, in quel momento stava dormendo nella cuccetta dietro alla cabina. C’è anche lui tra i feriti che aggravano il bilancio dell’incidente avvenuto tra Vasto Nord e il casello di Val di Sangro.

Fonte foto: Tuttocittà.it Torino di Sangro è un comune in provincia di Chieti, in Abruzzo

In tutto, si apprende, oltre al figlio sono altri sette i feriti: si tratta degli operai in quel momento al lavoro nel cantiere, installato per l’esecuzione di ordinarie attività di manutenzione dell’asfalto. Sono stati portati negli ospedali di Pescara, Chieti e Vasto. Uno solo sarebbe in gravi condizioni.

Tir sul cantiere: la dinamica dello schianto

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, vigili del fuoco e la polizia autostradale, che ha iniziato i rilievi per fare luce sulla dinamica dell’incidente, avvenuto non distante dall’area di servizio Sangro Est. Stando a quanto riportato, il mezzo non avrebbe deviato prima di travolgere il cantiere e falciare gli operai.

L’assenza di segni di frenata, non esclude un malore o un colpo di sonno da parte dell’autista, tragicamente morto nello schianto. Il mezzo pesante è finito contro un rimorchio e altri due furgoni, sistemati proprio a tutela degli operai.

In una nota, Autostrade per l’Italia fa sapere che il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore, con lunghe file di auto incolonnate. Difficili le operazioni per ripristinare la viabilità sulla A14. La situazione è tornata alla normalità solo dopo le 7.30.

Giornata nera sulle strade italiane: tanti gli incidenti

Come detto, il bilancio di giornata per le strade italiane è gravissimo: in ordine di tempo, è arrivata oggi la notizia di un maxi scontro tra tir e auto sull’autostrada A4 tra Rho e Milano. Due morti e tre feriti, di cui uno grave nello schianto avvenuto vicino alla barriera di Milano Ghisolfa.

A Bagnolo in Piano, provincia di Reggio Emilia, un suv e uno scooter si sono scontrati tra loro coinvolgendo anche un autocarro: grave il motociclista finito sull’asfalto dopo un volo di 50 metri. Infine, a Fornole vicino Amelia un altro morto in un incidente tra uno scooter e un’auto: la 46enne vittima stava andando a lavorare.