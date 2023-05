Morto il regista Giorgio Ferrara fratello di Giuliano: aveva 76 anni, era ricoverato per problemi di salute

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

È morto venerdì 19 maggio Giorgio Ferrara, rinomato regista italiano e fratello del noto giornalista Giuliano Ferrara. Dopo un periodo di degenza in un ospedale romano a causa di problemi di salute, Ferrara è scomparso all’età di 76 anni.

La carriera di Giorgio Ferrara

La notizia ha colpito il cuore del panorama artistico nazionale. Nel corso della sua carriera, Ferrara ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, conquistando un posto di rilievo tra i grandi registi italiani.

Nel 1982, ha unito la sua vita a quella dell’attrice Adriana Asti, formando una coppia che ha fatto sognare il pubblico con la loro passione condivisa per l’arte.

Fonte foto: ANSA Giorgio Ferrara insieme alla moglie Adriana Asti

Giorgio Ferrara direttore del Festival dei Due Mondi

Uno dei suoi traguardi più significativi è stata la sua lunga direzione artistica del Festival dei Due Mondi, che ha guidato con maestria per tredici edizioni consecutive, dal 2008 al 2020.

Durante il suo mandato, ha restituito al festival un prestigio internazionale paragonabile a quello dell’epoca di Gian Carlo Menotti, dimostrando la sua capacità unica di entrare in contatto con luoghi e persone, creando connessioni profonde e autentiche.

Nel 2021, Ferrara è stato nominato direttore artistico dello Stabile del Veneto, un ruolo che ha ricoperto con grande dedizione fino alle sue dimissioni lo scorso aprile.

Il cordoglio della Fondazione Festival dei Due Mondi

La Fondazione Festival dei Due Mondi ha espresso il suo cordoglio, sottolineando che la scomparsa di Ferrara rappresenta una perdita significativa per la cultura e il teatro italiani.

“Il mondo della cultura e del teatro italiano perde una delle voci più significative degli ultimi anni. Il segno di Ferrara nella storia del Festival passa attraverso gli artisti di rilevanza mondiale che ha saputo portare a Spoleto edizione dopo edizione” ha dichiarato Monique Veaute, attuale direttrice artistica del Festival.

“Alla sua grande conoscenza del Teatro si deve la presenza di nomi come Luca Ronconi e Robert Wilson così come significative sono state le sue regie da Amelia al ballo di Gian Carlo Menotti a Gogo no eiko di Hanz Werner Henze, dal Giro di vite di Benjanim Britten alla trilogia di Mozart (Così fan tutte, Le nozze di Figaro e Don Giovanni)”.

Gli artisti che Ferrara ha portato al Festival dei due Mondi

Grazie alla guida di Ferrara, il Festival dei Due Mondi ha ospitato tanti grandi artisti provenienti da tutto il mondo, da Eleonora Abbagnato a Mikhail Barishnikov, da Roberto Bolle ad Andrea Camilleri, e ancora Marion Cotillard, Willem Dafoe, Emma Dante, Gérard Depardieu, John Malkovich, Riccardo Muti, e tanti altri.

Sempre venerdì 19 maggio un altro grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo. All’età di 59 anni è morto Andy Rourke, lo storico bassista della band rock degli Smiths. Esattamente un anno fa, invece, moriva Vangelis Papathanassiou, compositore del celebre film Blade Runner.