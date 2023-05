Morto Andy Rourke bassista degli Smiths a soli 59 anni: aveva un cancro al pancreas, l'annuncio di Johnny Marr

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Andy Rourke, famoso bassista degli Smiths, la leggendaria band fondata nel 1982 insieme a Morrissey, Johnny Marr e Mike Joyce, è morto venerdì 19 maggio all’età di 59 anni a causa di un cancro al pancreas. La notizia è stata annunciata da Johnny Marr, il chitarrista della band, che ha condiviso un messaggio commovente su Twitter.

I primi passi nella musica con Johnny Marr

Originario di Manchester, Rourke è stato il terzo di quattro figli e ha trascorso la sua infanzia diviso tra i genitori separati. Fin da giovane, ha sviluppato una grande passione per la musica e ha stretto amicizia con Johnny Marr durante gli anni scolastici.

Insieme, hanno suonato in diverse band, ma senza mai ottenere il successo desiderato, finché Marr non ha insistito perché Rourke passasse al basso.

Fonte foto: ANSA Il chitarrista Johnny Marr, amico d’infanzia di Andy Rourke

Nel 1982, grazie all’introduzione di Marr, Rourke è stato reclutato infatti come bassista per una nuova band in formazione, che avrebbe presto preso il nome di Smiths.

L’impatto di Rourke negli Smiths e nel rock mondiale

Rourke è stato una figura di spicco nella scena musicale britannica e la sua presenza è stata fondamentale nella creazione di alcuni dei brani più iconici del rock mondiale. Il bassista ha contribuito a tutti gli album degli Smiths, inclusi i celebri “The Queen Is Dead” e “Meat Is Murder“.

Ha lasciato il segno con il suo basso in brani indimenticabili come “This Charming Man” e “There Is a Light That Never Goes Out“. Anche dopo lo scioglimento degli Smiths, Rourke ha continuato a suonare con Morrissey durante la sua carriera da solista.

Nella sua carriera, Rourke ha collaborato con diversi artisti, tra cui i The Pretenders, i Killing Joke e i Moondog One. Inoltre, ha fatto parte del supergruppo Freebass insieme a membri degli Stone Roses e dei New Order.

Il ricordo di Johnny Marr e degli artisti

Con grande tristezza, Johnny Marr ha salutato il suo caro amico d’infanzia e collega Andy Rourke. “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia causata da un cancro al pancreas.”

“Andy sarà ricordato come un’anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica” si legge nel messaggio di Marr. “Chiediamo di mantenere la privacy in questo triste momento”.

La notizia della morte di Andy Rourke ha suscitato molte reazioni nel mondo della musica. Stephen Street, produttore degli Smiths, ha espresso il suo profondo dolore e ha inviato le sue condoglianze alla famiglia del musicista.

Anche Mat Osman, bassista dei Suede, ha ricordato Rourke come un musicista unico e raro, lodando il suo stile distintivo.

Quella di Rourke non è la sola scomparsa eccellente degli ultimi giorni. Sempre venerdì 19 maggio è scomparso il regista Giorgio Ferrara, fratello di Giuliano Ferrara. Giovedì 18 maggio, invece, la scomparsa dell’attore Helmut Berger all’età di 78 anni.