Morto David Lynch il regista di Twin Peaks e Mulholland Drive, aveva 78 anni ed era affetto da enfisema

Il mondo del cinema, della cultura e della bellezza dice addio a David Lynch. Il regista di Twin Peaks e Mulholland Drive si è spento a 78 anni per le complicazioni dovute a un enfisema che lo costringeva da tempo a rimanere in casa. Il triste annuncio è stato dato dalla sua famiglia sui social.

È morto David Lynch

A 78 anni è morto David Lynch. Come riportato in apertura, l’annuncio è stato dato dalla famiglia con un post pubblicato su Facebook. Il regista, noto per aver firmato pellicole magistrali come la serie tv Twin Peaks e il lungometraggio Mulholland Drive, da tempo era affetto da un enfisema.

Solamente nel 2024 il maestro visionario aveva annunciato che per via della malattia non sarebbe più uscito di casa e non sarebbe più stato in grado di dirigere nuovi film.

Lynch, infatti, era costretto a vivere con la bombola dell’ossigeno sempre a disposizione. La patologia – come da lui dichiarato – era dovuta ai tanti anni trascorsi come fumatore incallito.

Sempre il regista aveva spiegato di essere in grado a malapena di “fare piccole passeggiate finché non vado in debito d’ossigeno”, il che rendeva difficile o quasi impossibile riprendere una vita normale, specialmente un ritorno sul set.

L’annuncio della famiglia del regista

La famiglia di David Lynch ha pubblicato l’annuncio il 16 gennaio alle 19:08. I parenti hanno celebrato la memoria “dell’uomo e dell’artista”, chiedendo “un po’ di privacy” nel rispetto del dolore per la grave perdita.

Ancora, i famigliari scrivono: “C’è un grande buco nel mondo, ora che non è più tra noi. Ma, come direbbe lui, “Tieni gli occhi sulla ciambella e non sul buco“.

Noir, visionario e romantico

Il nome di David Lynch sarà per sempre legato al suo modo di intendere il cinema: i suoi film riuscivano ad essere tremendamente drammatici – The Elephant Man – oscuri e visionari, al limite del noir – Blue Velvet – e creare determinanti punti di rottura. L’esempio del suo genio arrivò con la serie I Segreti di Twin Peaks, capace di creare figure iconiche e immortali, senza ridursi al semplice giallo sulle indagini per la morte di Laura Palmer.

Solo nel 2022 il mondo dello spettacolo ha salutato un altro genio legato al maestro visionario: a 88 anni si è spento Angelo Badalamenti, lo storico compositore delle colonne sonore di molti dei film di Lynch.