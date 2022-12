È morto a 85 anni Angelo Badalamenti: compositore di Twin Peaks e delle colonne sonore dei film di David Lynch

Angelo Badalamenti, il celebre compositore nato a Brooklyn che ha lavorato con David Lynch in Velluto Blu, Twin Peaks e Mulholland Drive, è morto all’età di 85 anni.

Lutto nel mondo del cinema e della musica

Badalamenti si è innamorato della musica in tenera età, iniziando a esercitarsi con il pianoforte all’età di 8 anni e infine imparando a suonare il corno francese, secondo quanto riferito da Pitchfork.

Nel 1958, ha conseguito la laurea presso la Manhattan School of Music e l’anno successivo ha il master presso lo stesso istituto.

La collaborazione con David Lynch

Badalamenti iniziò la sua fruttuosa collaborazione con David Lynch in Velluto Blu, nel 1986, per il quale compose la colonna sonora.

Dopo Velluto Blu, il compositore tornò a lavorare con Lynch per la serie tv Twin Peaks e per il lungometraggio Twin Peaks: Fuoco cammina con me. Successivamente, collaborò e firmò la colonna sonora anche degli altri lavori del regista.

Raccontò di aver composto la famosissima sigla dello show televisivo improvvisando le note al pianoforte.

Fonte foto: IPA Un’immagine del regista David Lynch

Vincitore di Grammy Awards

Nel 1991, vinse anche un Grammy Awards per “Twin Peaks Theme”.

Oltre alla fruttuosa collaborazione con il noto regista americano, Angelo Badalamenti ha lavorato anche con i Pet Shop Boys e con Marianne Faithfull, oltre che con David Bowie.