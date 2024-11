Morto Bruno Caparini a 85 anni: era uno dei fondatori della Lega e grande amico di Umberto Bossi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Bruno Carlo Caparini, aveva 85 anni ed era stato tra i fondatori della Lega. Imprenditore di successo, era grande amico di Umberto Bossi che aveva anche ospitato a Ponte di Legno. Anche suo figlio, Davide, è nella Lega ed è consigliere in Regione.

Morto uno dei fondatori della Lega

Bruno Carlo Caparini è deceduto sabato 2 novembre nella sua casa di Vezza d’Oglio, Brescia.

Per tutta la sua carriera politica, si è battuto per l’indipendentismo e per dar voce alla questione settentrionale. Come imprenditore invece si era occupato del settore dei motori ad areazione.

Fonte foto: IPA Bruno Caparini aveva 85 anni

Il ricordo di Matteo Salvini e del partito

Lo ha voluto ricordare il segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha lo ha definito “una persona perbene, stimata da tutti, che merita tutta la riconoscenza e il nostro affetto”. Queste invece le parole su Instagram del coordinatore della Lega Lombarda, Fabrizio Cecchetti: “Bruno fu uno dei primissimi leghisti in Lombardia negli anni Ottanta, uno dei primi a credere nell’autonomia regionale e ad avviare questa battaglia poi portata avanti da suo figlio Davide”.

Anche Davide Caparini si è espresso per commemorare il padre. “È stato un pilastro fondamentale nella storia della sua amata Valle, animato da una passione ardente per gli ideali e un amore profondo per la sua gente e la sua terra”.

Bruno Caparini è stato alpino e imprenditore. Era nato nel Bresciano, nella Valle Camonica, della quale è stato uno dei politici più stimati e conosciuti. Il figlio lo ricorda come una persona umile e gentile, “di grande intelligenza e inesauribile energia”. Lascia la moglie Teresina Gasparotti e i due figli Davide ed Elena.

Chi era Bruno Caparini

Bruno Caparini era nato il 26 agosto del 1939 a Edolo, paese dell’Alta Val Camonica. Si era diplomato come Tecnico Meccanico della Manutenzione, quindi aveva conseguito un Master all’Università di Leeds e frequentato un corso di formazione per il creep testing machine a Sheffield.

Come si apprende dalla biografia presente sul suo sito, si era specializzato nel creep testing sui motori a reazione Fanton nei Laboratori della Fiat Avio di Torino. Aveva studiato e lavorato anche all’estero. Fu fondatore e presidente della TECAS SpA, della Tecas India, è stato componente del Consiglio Direttivo del FIEN (Forum Italiano dell’Energia Nucleare) e membro attivo per l’Italia del FORATOM (Forum Atomique Europeen), membro del CDA del teatro Grande di Brescia e del Consiglio di Gestione di a2a S.p.A.

Aveva ricevuto l’Anello del Sigillo Longobardo dal Consiglio della Regione Lombardia, il “Premio Assocamuna Imprenditore dell’Anno” e il Premio “Rosa Camuna”.