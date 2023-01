Morte Benedetto XVI, gli ultimi istanti di vita del Papa emerito raccontati da Padre Georg: il retroscena

Padre Georg Ganwein, segretario personale del Papa emerito morto il 31 dicembre, racconta gli ultimi istanti di vita di Benedetto XVI. Il primo ad essere avvisato è stato Papa Francesco.

Le sue ultime parole

Padre Georg Ganwein ha raccontato gli ultimi istanti di vita di Benedetto XVI ai media vaticani e all’agenzia stampa Adnkronos. “Le sue ultime parole – racconta – non le ho sentite io con le mie orecchie, ma la notte prima della morte le ha sentite uno degli infermieri che faceva la guardia. Verso le tre: Signore, ti amo”.

Di solito, ha spiegato Padre Georg, “pregavamo le lodi davanti al suo letto: anche quella mattina ho detto al Santo Padre: Facciamo come ieri: io prego ad alta voce e lei si unisce spiritualmente. Non era infatti più possibile che potesse pregare ad alta voce, era proprio affannato“.

Le preghiere

Ognuno, ha poi aggiunto, “ha pregato in silenzio, e alle 9.34 ha fatto l’ultimo respiro. Poi abbiamo continuato le preghiere non più per il moribondo ma per il morto. E abbiamo concluso cantando “Alma Redemptoris Mater”.

È morto nell’ottava di Natale, ricorda il suo segretario personale, “il suo tempo liturgico preferito, nel giorno di un suo predecessore – San Silvestro, Papa sotto l’Imperatore Costantino”.

La chiamata a Papa Francesco

Padre Georg di aver chiamato per primo Papa Francesco. “Ho detto a tutti: Chiamo subito Papa Francesco, è il primo che deve sapere. L’ho chiamato, e lui ha detto: Vengo subito!”.

Fonte foto: ANSA La salma di Benedetto XVI

“L’ho accompagnato nella stanza da letto dove è morto e ho detto a tutti: Rimanete. Il Papa ha salutato, gli ho offerto una sedia, si è seduto accanto al letto e ha pregato. Ha dato la benedizione e poi si è congedato. Questo è accaduto il 31 dicembre”, spiega monsignor Ganswein.

Nel frattempo, tutto è pronto per il funerale di Benedetto XVI. La cerimonia si svolgerà giovedì 5 gennaio e rispetterà quasi tutte le tappe di quella di un Pontefice regnante.

Nella bara di cipresso di Benedetto XVI saranno messi la medaglia e le monete coniate durante il suo regno, il pallio, vale a dire la stola bianca che per il Papa viene confezionata con la lana di due agnelli dei monaci trappisti delle Tre Fontane e tessuta, almeno nella tradizione, dalle monache di clausura di Santa Cecilia in Trastevere.