Il testamento di Papa Benedetto XVI: "Rimanete saldi nella fede, Gesù Cristo è veramente la via"

La dipartita di Papa Benedetto XVI ha inflitto una profonda ferita nel cuore di milioni di fedeli che in lui vedevano ancora una guida, nonostante le sue dimissioni da capo della Chiesa. Ed è un lascito importante quello fatto da Joseph Ratzinger, non solo attraverso tutta la sua attività pastorale, ma anche e soprattutto con il suo testamento spirituale, contenuto nel libro “Nient’altro che la verità“, scritto dall’Arcivescovo Georg Gänswein, edito da Piemme e in uscita a gennaio.

Cosa c’è scritto nel testamento spirituale di Papa Benedetto XVI

Queste le ultime parole affidate ai fedeli da Papa Benedetto XVI, per mezzo del libro scritto dal suo segretario Georg Gänswein: “Rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere! Gesù Cristo è veramente la via, la verità e la vita – e la Chiesa, con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo”.

Il lascito, visionato in anteprima dall’Ansa, è stato scritto dal papa emerito nel 2006 e da allora non è stato modificato. Si tratta di un testo non molto lungo, di appena quattromila battute, scritto in tedesco – la lingua madre di Joseph Ratzinger.

Stando a quanto si apprende, il testo è stato comunque revisionato dallo stesso Benedetto XVI, dal momento che sarebbe stato pubblicato in un momento successivo alla sua morte.

Oltre al testamento spirituale, Papa Ratzinger ha redatto anche un testamento materiale, di cui è in possesso il suo segretario Georg Gänswein.

Le esequie il 5 gennaio 2023, celebrate da Papa Francesco

Diversamente da quanto previsto dalle procedure per la celebrazione delle esequie di un pontefice in carica, la salma di Joseph Ratzinger sarà esposta non per nove giorni, ma solo dal 2 al 5 gennaio, giorno in cui avranno luogo i funerali.

A presiedere la celebrazione sarà Papa Francesco, come ha reso noto il portavoce vaticano, Matteo Bruni, nel corso di un briefing nella sala stampa della Santa Sede.

Il rituale sarà celebrato nel segno della semplicità, secondo il desiderio di Ratzinger. Il corpo sarà poi sepolto in quella che fu la tomba di Giovanni Paolo II, nelle grotte vaticane, ormai vuota dopo che i suoi resti sono stati spostati in una cappella laterale di San Pietro in seguito alla sua canonizzazione.