Morto Joseph Ratzinger: il Papa emerito Benedetto XVI aveva 95 anni, l'annuncio del Vaticano

Joseph Ratzinger, Papa emerito, è morto il 31 dicembre 2022 all’età di 95 anni. A dare l’annuncio del decesso di quello che è stato il 265esimo Papa della Chiesa Cattolica è stato il Vaticano. Malato da tempo, le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni, con Papa Francesco che aveva invitato a pregare per lui.

Morto Benedetto XVI, l’annuncio del Vaticano

“Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”. Lo ha affermato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

La rinuncia al ministero e la malattia

Eletto Papa il 19 aprile 2005, Joseph Ratzinger è stato il più longevo dei papi della Chiesa. Passerà alla storia per essere stato il primo Papa Emerito, l’ottavo pontefice a rinunciare al ministero petrino, se si considerano i casi di Clemente I, Ponziano, Silverio, Benedetto IX, Gregorio VI, Celestino V e Gregorio XI.

L’11 febbraio 2013, parlando in latino davanti ai cardinali durante il Concistoro ordinario in Vaticano per la canonizzazione dei circa 800 martiri di Otranto e di due monache spagnole, Ratzinger infatti annunciò a sorpresa il suo ritiro dal pontificato: “Ben consapevole della gravità di questo mio atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a me affidato per mano dei cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20.00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice”.

Alla base della decisione del passo indietro c’erano le avverse condizioni di salute: “Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino”.

Chi era Joseph Ratzinger, da Marktl am Inn a Roma

Teologo, professore, arcivescovo e poi anche Papa, Joseph Ratzinger nacque a Marktl am Inn il 16 aprile 1927, alla vigilia di Pasqua. Uomo timido e dotato di grande capacità di ascolto, dopo aver trascorso l’adolescenza a Traunstein, nel 1951 venne ordinato prete.

Nel 1977 Paolo VI lo nominò arcivescovo di Monaco e il 27 giugno lo designò cardinale, nel 1978 partecipò ai conclavi che elessero prima Papa Luciani e poi Wojtyla. Con quest’ultimo legò particolarmente tanto da essere nominato prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, presidente della commissione per la preparazione del Catechismo della Chiesa cattolica, vice decano e poi decano dei cardinali.

Alla morte di Papa Giovanni Paolo II fu proprio Ratzinger a celebrare le esequie l’8 aprile 2005, quasi un passaggio di consegne tra il Pontefice che governava la chiesa da 26 anni e il tedesco pronto a succedergli. Il 19 aprile 2005, al quarto scrutinio, arrivò l’elezione. Alle 17.56 l’annuncio, con la decisione di chiamarsi Benedetto XVI per riallacciarsi al pontefice Benedetto XV “che ha guidato la Chiesa in un periodo travagliato a causa del primo conflitto mondiale”.

Fonte foto: ANSA Benedetto XVI e Papa Francesco

“Cari fratelli e sorelle, dopo il grande papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice ed umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare ed agire anche con strumenti insufficienti e soprattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiduciosi nel suo aiuto permanente, andiamo avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria sua Santissima Madre, starà dalla nostra parte” disse nel suo primo discorso da Papa.

Gli anni da Papa e il ritiro

Primo Papa nella storia a comunicare con il mondo tramite un social network, con l’approdo su Twitter nel 2012, Ratzinger nel corso degli anni da Pontefice ha incontrato milioni di persone, ha compiuto decine di viaggi internazionali e in Italia, ha scritto varie encicliche per rinnovare la dottrina sociale della Chiesa e, soprattutto, ha visitato 21 paesi in tutti i continenti del Mondo.

Nel corso del pontificato ha posto i temi della povertà e dell’Africa, dei giovani, dell’ecumenismo e dell’annuncio della fede al mondo secolarizzato al centro del proprio regno. Ha lottato energicamente contro la pedofilia del clero, imponendo una inversione di rotta nella coscienza, nelle norme e negli atteggiamenti della Chiesa nei confronti dei preti pedofili.

Tra i suoi documenti più importanti i due Motu proprio del 2007, uno per ripristinare la maggioranza dei due terzi per l’elezione di un pontefice e l’altro, il Summorum Pontificum, che liberalizzò la messa in latino.

Dall’11 febbraio 2013 divenne Papa Emerito, scelta della quale non si è mai pentito “neppure per un solo minuto”. Dal giorno della rinuncia ha condotto una vita ritirata nella quiete dei giardini vaticani coltivando le passioni per lo studio, la musica e la lettura. Informato sugli avvenimenti del mondo e sulle vicende ecclesiastiche, aveva stretto nel tempo una solida amicizia con Papa Francesco.