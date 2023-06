Morta l'attrice Glenda Jackson, due volte vincitrice dell'Oscar: un passato da deputata, aveva 87 anni

Lunedì 12 giugno il mondo del cinema ha perso un altro grande interprete: Richard Treat Williams, famoso attore impegnato fra piccolo e grande schermo, scomparso all’età di 71 anni.

Il talentuoso artista è stato vittima di un incidente stradale mortale mentre si trovava in sella alla sua moto nel Vermont. Treat Williams è ricordato con affetto per la sua indimenticabile interpretazione nella serie Everwood e nel film Hair.

Morto lo scrittore Corman McCarthy

Nella giornata di mercoledì 14 giugno invece la morte del celebre scrittore Corman McCarthy, scomparso all’età di 89 anni nella sua casa a Santa Fe, nel New Mexico.

Acclamato autore americano, è stato il vincitore del premio Pulitzer per la narrativa nel 2007 per il suo racconto post-apocalittico “La strada“. McCarthy è inoltre il padre di altre famosissime opere come “Cavalli Pazzi” e “Non è un paese per vecchi”, quest’ultimo adattato dai fratelli Coen per il cinema e premiato con 4 Oscar nel 2008.