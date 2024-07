Morgan sul palco con la figlia dopo le accuse di stalking dall'ex Angelica Schiatti, critiche al "grande papà"

Gravissime accuse su Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi: maltrattamenti e stalking. A denunciarlo è stata la sua ex fidanzata, Angelica Schiatti, oggi compagna del cantante Calcutta.

A far deflagrare il caso mediaticamente è invece stata la giornalista Selvaggia Lucarelli che, nelle scorse ore, ha anche pubblicato un video in cui si vede il cantautore al lavoro in un concerto a Desio (Monza e Brianza). Durante l’evento è entrato in scena con in braccio la figlia. Un gesto che è giunto quando la bufera si era già scatenata su di lui.

Morgan, accusato di stalking dall’ex Angelica Schiatti, si presenta sul palco con in braccio la figlia

Il concerto di Desio si è svolto lungo la serata di mercoledì 10 luglio. Poche ore prima si è saputo delle gravi accuse nei confronti di Morgan.

Fonte foto: ANSA

“Ieri sera Morgan si è esibito normalmente a Desio. È stato presentato come un grande papà. È salito sul palco in braccio con la figlia a fargli da scudo. Che pena. Tutti”. Così sui suoi profili social Selvaggia Lucarelli che ha criticato duramente sia il cantante sia gli organizzatori dell’evento musicale, postando il filmato in cui si vede l’artista con sua figlia.

Molti utenti hanno sposato la posizione ferrea della Lucarelli, biasimando a loro volta l’ex frontman dei Bluvertigo,

Morgan al pubblico: “È una giornata brutta, dobbiamo farla diventare bella”

Il cantautore, rivolgendosi al pubblico presente a Desio, ha liquidato rapidamente la vicenda relativa alle accuse rivoltegli dall’ex. “È una giornata brutta, però noi dobbiamo farla diventare bella”, ha dichiarato, per poi cominciare la performance.

Nelle scorse ore gli avvocati di Morgan hanno rilasciato una nota in cui hanno sottolineato che il processo non è ancora iniziato e che nulla è stato ancora vagliato né tantomeno provato.

Rai e Warner Music Italy scaricano Castoldi

Lo tsunami che ha travolto il musicista ha innescato già sviluppi importanti.

La Warner Music Italy “alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi dà mandato ai propri legali per interrompere il rapporto contrattuale in corso con l’artista Morgan lasciando che la questione sia dibattuta nelle giuste sedi”. Altrimenti detto, la casa discografica ha scaricato Castoldi.

Anche la Rai, dopo i contatti con l’artista per un programma per l’access prime time di Rai Tre, ha reso noto che il musicista non condurrà alcuna trasmissione.

In una nota i vertici di Viale Mazzini hanno precisato che l’azienda “al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato”.

“Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli”, hanno aggiunto dalla Rai.