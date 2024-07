Rai scarica Morgan per il caso stalking, cosa non torna nel comunicato: la mail svelata da Selvaggia Lucarelli

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Selvaggia Lucarelli smentisce il comunicato Rai sull’assenza di un programma con Morgan. La prova: una mail in cui ci sono tutti i dettagli dello show a tema musicale.

Rai sul caso di denuncia stalking

Nessun contratto in essere con Morgan. Queste le parole di Rai in seguito alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto Morgan come presunto stalker dell’ex compagna (si attende che la giustizia faccia il suo corso).

La Rai ha voluto precisare che “al momento non ha in essere alcun contratto con l’artista”.

Comunicato Rai su Morgan: no a programma, ma Lucarelli smentisce

Era stato annunciato un progetto che non è stato infine perfezionato e “anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli”.

I dubbi sul comunicato: la smentita

Ci pensa Selvaggia Lucarelli a mettere ancora altro pepe alla vicenda, spostando l’attenzione sulle responsabilità Rai. Secondo la giornalista infatti le voci sul programma Rai di Morgan non sono state smentite fino a ieri, in riferimento “alle polemiche sulla vicenda”.

Secondo Lucarelli quell’ “anche” fa pensare a una concausa e scrive: “Sebbene non sia possibile che Morgan non avesse firmato un contratto fino a ieri, di certo il comunicato sembra un po’ una toppa per tutelare da una parte la rete e dall’altra il cantautore, non facendolo passare da epurato”.

Ma non finisce qui, c’è anche una mail invita ai consiglieri d’amministrazione il 25 giugno, nella quale l’azienda conferma l’esistenza del programma.

Il testo della mail

Il programma c’era eccome, dice Lucarelli, la conferma in una mail il cui testo recita: “RAI TRE Lunedì-Venerdì dal 21/10 all’8/11”.

C’è la data e anche il canale, ma non solo. Prosegue con il contenuto: “La storia della musica leggera attraverso le parole, i suoni, i motivi che hanno fatto grande la canzone italiana e internazionale. Morgan racconta la magia di una canzone, il fascino di un cantante, il mistero di un testo percorrendo tutte le arti (…) Con Morgan si alternano grandi ospiti e un’orchestra tra racconti, note, partiture e parole”.

Secondo queste informazioni, il programma aveva una durata di circa 20 minuti a puntata, per un numero già ideato di 15 appuntamenti. Molti dettagli per un programma “non perfezionato” come dice il comunicato Rai.