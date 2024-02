Morgan e la confessione su Vittorio Sgarbi e Ilaria Salis: "Ogni tanto scrivo a Giorgia Meloni"

Il messaggio al Giorgia Meloni su Ilaria Salis, l’attacco a Fedez, la difesa di Vittorio Sgarbi, Sanremo: è un Morgan a tutto tondo quello che si racconta a Peter Gomez su Rai 3, nella prima puntata di “La Confessione”. Il cantante, al secolo Marco Castoldi, tra le altre cose, ha rivelato il suo rapporto di confidenza con la presidente del Consiglio, parlando del consiglio che le avrebbe dato sul caso dell’insegnante in carcere da un anno in Ungheria.

Il commento di Morgan su Sanremo

Nell’intervista al direttore del sito del Fatto Quotidiano, Morgan è partito innanzitutto dal suo ambito di competenza, la musica, confessando di non aver visto l’edizione appena conclusa di Sanremo.

Ma alla domanda di Gomez, se gli piacerebbe o meno fare il direttore del Festival ha risposto con la sua proverbiale modestia: “Non è che io vorrei, l’Italia dovrebbe volerlo. A me piacerebbe come esperienza, sicuramente come regola potrei mettere quella che un autore può portare solo una canzone. Io così faccio il bene dei cantanti, che invece condividono uno stile. Sembra tutta una grande canzone con un grande testo. Non è sano per il pluralismo”.

Fonte foto: ANSA

Morgan alla presentazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo

A proposito di Sanremo, il cantante ha ricordato uno degli episodi più famosi della storia dell’Ariston, quando Bugo lo lasciò da solo sul palco: “Io ho cambiato il testo perché volevo mandare un messaggio direttamente a Bugo, ma nessuno ha parlato del contenuto di quel testo”.

“Lui aveva boicottato l’esibizione nella serata delle cover. Ha trucidato una bella canzone, quella di Endrigo, che io conosco perfettamente” ha aggiunto Morgan parlando di Bugo, al quale ha chiesto scusa recentemente proprio per quell’episodio.

“Se lo rifarei? È venuto fuori un momento di grande spettacolo perché siamo persone di spettacolo, senza usare violenza né volgarità. Bugo? Ne ha beneficiato, certo” ha detto ancora.

Morgan: “Fedez? Un ignorante”

Morgan è poi tornato su un altro dei casi mediatici che l’hanno visto protagonista ultimamente, la cacciata da X Factor, senza risparmiare una stoccata all’ex compagno di giuria Fedez: “Lui non conosce quello che io ho fatto. C’è una cosa certa: l’ignoranza. E Fedez è molto ignorante. Perché essere informati ed essere colti sono due cose molto diverse”.

“Non ho litigato con nessuno – ha detto il cantante – Sky usa una dicitura che andrebbe discussa nelle sedi opportune, ma non lo farò perché io sono anarchico. Io non chiamo la polizia, io uso le parole. Io credo nel dialogo e nella verità”.

Morgan e il messaggio a Giorgia Meloni su Ilaria Salis

Nella lunga intervista il Morgan ha parlato di Giorgia Meloni, rivelando il suo rapporto di corrispondenza con la premier.

“Ho voluto dare una carezza a questa persona sotto forma di consenso mediatico” ha detto il cantante, riferendosi ad alcune sue dichiarazioni di elogio sulla presidente del Consiglio.

“Con lei parlo spesso, anche ultimamente riguardo a Ilaria Salis – ha svelato – le ho detto che non stavano rispettando i diritti civili. E lei non mi ha risposto, ma il giorno dopo ha agito e ha chiamato Orbán”.

La stima per Vittorio Sgarbi

Rimanendo nell’ambito politico, Morgan ha ribadito a Peter Gomez l’amicizia con Vittorio Sgarbi, commentando i recenti guai giudiziari che hanno interessato l’ormai ex sottosegretario alla Cultura.

“Io lo stimo molto, perché è un uomo libero – ha detto il cantautore – Poi, lui è una persona che si è fatta un po’ di nemici. Il suo modo autonomo, che non rende conto a nessuno, lo rende criticabile e un bersaglio facile”.