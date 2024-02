Morgan chiede scusa a Bugo e gli chiede di tornare a cantare insieme. E su Sanremo 2024: "Forza Annalisa"

Morgan chiede scusa a Bugo e gli chiede persino di tornare a cantare insieme. Non è una battuta, è successo davvero. Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex frontman dei Bluvertigo, al secolo Marco Castoldi, ha fatto dietrofront dopo il fattaccio accaduto a Sanremo 2020, quando cambiò il testo della canzone e il collega abbandonò il palco. Inoltre il cantautore ha dichiarato di sperare che a vincere il Festival 2024 sarà Annalisa.

Morgan: “Sanremo 2024? Spero che vinca Annalisa”

Morgan è stato giudice dell’ultima edizione di X Factor (è stato poi cacciato a gara in corso). Quando un concorrente si è presentato con una sua canzone di Annalisa, non ha avuto parole tenere per la collega. “Avevo sentito il suo nome solo perché era già stata a Sanremo ma non la conoscevo: ho detto anche questo. Tutti a scandalizzarsi…”, spiega Castoldi

“Mi sono informato. Il suo è un ottimo prodotto pop, lei ha il physique du rôle. Sulla tecnica sospendo il giudizio. A questo punto spero che vinca Annalisa”, ha aggiunto Morgan a proposito del Festival in corso.

Morgan chiede scusa a Bugo: “Lo stimo”

Capitolo Bugo. Dopo Sanremo 2020 si sono interrotti i rapporti. Tuttavia Morgan dice di essere pronto a ricucire.

“La verità – ha raccontato – è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca. In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme”.

Il video in cui si vede Morgan alla tastiera e Bugo uscire dal palco a Sanremo 2020 in rete ha avuto 23 milioni di visualizzazioni. È tra le scene più guardate della storia del Festival. “Un momento di grande spettacolo. Posso solo dire di non averci guadagnato nemmeno un euro”, ha chiosato Castoldi.

Morgan: le dichiarazioni su Fedez e Marco Mengoni

Morgan ha speso anche delle parole su Fedez, con cui ha avuto rapporti tesi a X Factor 2023, e su Marco Mengoni, a cui fece da coach nel talent show di Sky.

Su Fedez e lo scandalo da cui è stata travolta la sua famiglia, si è così pronunciato: “Il nodo centrale di quello che sta succedendo per me è la distribuzione della ricchezza. In Italia, nel mondo, oggi questo è un problema decisivo. Fedez e Chiara Ferragni hanno mostrato la loro ricchezza, poi il meccanismo gli si è ritorto contro in modo violento: questo umanamente mi dispiace, perché è in corso un linciaggio. La gogna è terribile: lo so perché ci sono passato”.

“Mengoni era un mio delfino. Da un po’ di tempo non posso più comunicare con lui, gli hanno staccato la linea del telefono”, ha dichiarato a proposito dei rapporti, a quanto pare non buonissimi, con il cantante di “Due vite”.