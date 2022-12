Modugno, auto si schianta contro un bus: morti tre giovani, gravi altri due

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Sono tre le vittime dell’incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla statale a Modugno, in provincia di Bari, tra un pullman e una Mini Cooper sulla quale viaggiavano cinque giovani. Un 21enne ha perso la vita sul colpo, mentre le due ragazze di 19 e 25 anni ricoverate in gravi condizioni in seguito all’impatto non ce l’hanno fatta. In pericolo di vita sarebbero altri due giovani che si trovavano a bordo dell’auto, trasportati d’urgenza in ospedale.

L’incidente

Stando a quanto riportato, al volante della Mini Cooper che trasportava le 5 persone in direzione Altamura ci sarebbe stato un 29enne. Secondo le prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente dopo l’impatto con il pullman guidato da un 65enne l’auto si sarebbe scontrata con lo spartitraffico e poi contro il muro sul lato destro della carreggiata della statale 96. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i Vigili del Fuoco e il 118.

L’incidente ad Alessandria: arrestato l’autista

L’incidente di Modugno segue di qualche ora un altro schianto letale nel quale hanno perso la vita altri tre giovani: ad Alessandria tre ragazzi di 15, 21 e 23 anni sono morti al ritorno da una serata in discoteca sulla strada provinciale 224 che collega le frazioni di Cantalupo e Cabanette, nel comune piemontese.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’auto con a bordo 7 giovani si sarebbe schiantata vicino a un passaggio a livello nel tentativo di sfuggire al posto di controllo dei carabinieri che li volevano fermare.

Delle persone a bordo, quattro sarebbero ancora i ricoverati: un ragazzo in terapia intensiva in condizioni disperate, due ragazze di 16 e 17 anni, la prima gravissima e operata ieri mattina e Maruam il 23enne alla guida dell’auto.

Il giovane alessandrino di origini marocchine, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale aggravato ed è piantonato in ospedale dalle forze dell’ordine in ospedale per evitare ritorsioni nei suoi confronti.