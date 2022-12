Udine, terribile incidente nella notte: auto finisce in un fossato, morta una 34enne

Non ce l’ha fatta Jessica Cimarosti, la mamma di 34 anni rimasta gravemente ferita ieri, sabato 10 dicembre, nell’incidente stradale di Precenicco.

La donna era stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Udine dopo essere finita fuori strada mentre guidava di notte.

L’incidente nella notte

L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 10 e domenica 11 dicembre, intorno alle ore 4 lungo l’ex provinciale 56 a Precenicco, piccolo comune in provincia di Udine, in direzione Pertegada. Fonte foto: ANSA Un velivolo dell’eliosoccorso

Secondo le prime ricostruzione, come riportato da Fanpage, per cause ancora da chiarire Jessica avrebbe perso il controllo dell’automobile della quale era alla guida, andando prima a sbattere contro un palo per poi finire in un fossato a bordo strada.

In seguito alla chiamata di aiuto ricevuta dal 112, gli operatori della sala operativa della Sores (la Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria) hanno mandato d’urgenza sul posto un’ambulanza con operatori sanitari e un mezzo per l’eliosoccorso.

Il trasporto in ospedale e l’operazione

Trasportata l’urgenza, in gravi condizioni e in codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine è stata prontamente sottoposta a un intervento chirurgico.

Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, non c’è stato nulla da fare. Jessica Cimarosti è morta nella notte.

La giovane donna di 34 anni, che abitava con la famiglia a Maniagolibero, frazione del comune di Maniago, piccolo centro del Friuli-Venezia Giulia, capoluogo della UTI delle Valli e Dolomiti Friulane, lascia una bambina di tre anni, i genitori e una sorella.

Un ferito ancora ricoverato

Sembrerebbe poi che fosse presente anche un’altra persona al momento dell’incidente, un uomo.

Come riportato dal Mattino, la seconda persona sarebbe un uomo di 24 anni di origine romena, abitante di Valvasone Arzene, piccolo comune in provincia di Pordenone nato nel 2015 dalla fusione dei territori comunali di Valvasone e Arzene.

Secondo le notizie fin qui giunte, l’uomo sarebbe al momento ancora ricoverato presso l’ospedale di Cattinara, a Trieste, in gravi condizioni.