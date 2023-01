Missili ipersonici sull'Ucraina: Putin sferra l'attacco prima dell'arrivo dei tank dall'Europa e dagli Usa

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Ci sono nuovi dettagli sui due aerei dell’Aeronautica militare russa che sono decollati stamattina dalla base di Machulishcky, in Bielorussia. Si tratta di un Mig-31K e di un aereo da sorveglianza Drlo A-50U. Ci sarebbero almeno 11 morti.

Dai quali, secondo fonti ucraine, sarebbero partiti almeno 55 missili, tra cui missili balistici ipersonici in grado di volare a velocità impressionanti.

Missili balistici ipersonici russi sull’Ucraina: dove hanno colpito

I missili balistici ipersonici sono pensati per volare a velocità vicine al Mach 10, con traiettorie pensate per mandare in panne i sistemi antimissile degli avversari, riducendo le probabilità di intercettazione.

Si tratterebbe di missili Kinzhal. L’Ucraina è riuscita a intercettarne e abbatterne 47. Tutto il Paese sarebbe sotto attacco. In particolare nell’oblast di Odessa, dove sono state colpite due infrastrutture energetiche, non ancora identificate.

Sono stati intercettati missili anche nella regione di Kiev, in quella di Kharkiv e in direzione di Vinnytsia a Ovest. Per questo i vertici militari hanno invitato la popolazione a rimanere nei rifugi.

Fonte foto: ANSA Un missile nei cieli dell’Ucraina.

Kiev e molte regioni dell’Ucraina al buio: l’allarme dei fornitori

Secondo i gestori energetici ucraini le città di Kiev e Odessa, e altre tre regioni sono al buio a causa degli attacchi missilistici russi.

L’interruzione dell’energia potrebbe durare diversi giorni. La Dtek, uno dei fornitori privati di luce, ha spiegato che per fare fronte ai danni alle infrastrutture potrebbero essere necessari interventi particolarmente lunghi.

Perché la Russia ha attaccato l’Ucraina con i missili ipersonici

L’attacco da parte della Russia è arrivato dopo il via libera alla consegna dei carri armati tedeschi Leopard all’Ucraina tra la fine di marzo e l’inizio di parole.

Anche la Polonia si sta muovendo su questa linea, con 14 tank, e il viceministro della Difesa nazionale Wojciech Skurkiewicz ha dichiarato che i rifornimenti arriveranno non appena i soldati ucraini saranno attrezzati.

Francia e Italia invece stanno ancora definendo i dettagli tecnici per la fornitura dei sistemi di difesa aerea Samp-T a Kiev, anche se non è chiaro quando arriverà una decisione.

Anche il Fondo Monetario Internazionale sta pensando a un pacchetto di aiuti fino a 16 miliardi dollari, che servirebbero all’Ucraina per fare fronte alla crisi. Tuttavia il programma di aiuti è legato ad alcune condizioni, come il sostegno del G7.