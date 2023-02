Mineo, crolla una parte del cimitero: paese isolato nella morsa del maltempo che sta interessando la Sicilia

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Le piogge torrenziali che stanno interessando gran parte della Sicilia, in particolare la provincia di Catania, hanno causato una frana nel comune di Mineo.

Crolla una parte del cimitero di Mineo, in provincia di Catania

Lo smottamento causato dai rovesci che si stanno abbattendo incessantemente da oltre 24 ore nel territorio, hanno causato il crollo di una parte del cimitero di Mineo.

Video ripresi nella zona mostrano lo scivolamento di bare, piccole cappelle e loculi giù per i colli su cui è arroccato il piccolo centro siciliano, alle pendici dei monti Iblei.

Le parole del sindaco di Mineo: “Il nostro paese è quasi isolato”

“Il nostro paese è quasi isolato“, ha fatto sapere nel corso di due dirette Facebook il sindaco Giuseppe Mistretta. “Rischiamo di rimanere senza acqua per guasti ai pozzi e decine e decine di famiglie al momento non sono raggiungibili“, ha dichiarato.

Gli interventi sono coordinati in concerto con la prefettura di Catania, ha sottolineato il primo cittadino. Per poi spiegare cosa è avvenuto nel cimitero.

“È franata una zona che non ha retto alla pioggia e che è difficile da raggiungere“, ha detto Giuseppe Mistretta. “Per il momento dobbiamo pensare ai vivi, poi ai morti”.

All’Adnkronos ha poi dichiarato che “ci sono continui smottamenti e frane, alberi caduti e linee elettriche tranciate” e “siamo in attesa dei rinforzi”.

La situazione “è preoccupante“, per via del blocco delle strade provinciali 31 e 86. Un mezzo del Comune ha liberato parte della carreggiata per consentire il passaggio delle ambulanze.

Maltempo in tutta la Sicilia con danni e allagamenti dopo il nubifragio

Pioggia, vento e mareggiate si stanno abbattendo su tutta la Sicilia, con nevicate abbondanti sull’Etna. L’ondata di maltempo sta facendo registra danni, allagamenti, esondazioni e un crescente numero di sfollati.

In provincia di Catania continua a piovere da ieri con un forte vento che rende difficili i soccorsi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in decine di occasioni anche a causa del crollo di alberi e pali.

A Palermo un albero è crollato su un auto in transito e sulla carreggiata in viale Piemonte, bloccando la circolazione e paralizzando il traffico per ore.

Siracusa sta facendo i conti con il ciclone medicane che si è abbattuto sulla città, con decine di sfollati smistati in diverse strutture. Gli allagamenti peggiori si sono verificati nelle zone di Spinagallo e Mattava.

Preoccupano le situazioni del fiume Anapo all’altezza del Ponte Capocorso e, in provincia, del fiume San Leonardo. L’invito alla popolazione è quello di non mettersi in viaggio e rimanere a casa ai piani alti delle abitazioni.