Allerta meteo per il ciclone Medicane in arrivo su Sicilia e Calabria: quanto durerà e quali sono i rischi

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Prosegue l’allerta meteo al Sud: gelo, pioggia, vento e – in alcuni casi – neve stanno flagellando soprattutto Sicilia e Calabria. Per venerdì 10 febbraio, sul versante meridionale dell’isola è scatta addirittura l’allerta rossa della Protezione civile (nel resto della regione quella arancione si alterna a quella gialla, quest’ultima dominante in Calabria). Diversi Comuni hanno deciso di chiudere le scuole. In sostanza, un ciclone mediterraneo – più noto come Medicane -, sta risalendo da sud, causando fenomeni naturali imponenti: dal mare in tempesta agli allagamenti. Ecco qual è la situazione.

Allerta rossa in Sicilia e allarme in Calabria

Il maltempo continua a flagellare la Sicilia e, per questo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta rossa per la giornata di venerdì 10 febbraio 2023, relativa al settore meridionale della regione.

Valutate inoltre l’allerta arancione nell’area centrale della Sicilia e l’allerta gialla sul settore meridionale della Calabria (e sul restante territorio dell’isola).

Forti piogge su gran parte della Sicilia

Sulla Sicilia, secondo le previsioni, ci saranno precipitazioni sparse e vento intenso.

Scuole chiuse in Sicilia

A seguito del nuovo bollettino diffuso della Protezione Civile regionale, alcuni Comuni hanno deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e di alcuni spazi pubblici per venerdì 10 febbraio.

Nella giornata precedente, quella di giovedì 9 febbraio, i militari della stazione Soccorso alpino della Guardia di finanza di Nicolosi avevano soccorso 8 persone, compresi 3 minorenni, rimaste isolate nella frazione di Tarderia a Pedara, sull’Etna, dove c’era stata una forte nevicata.

Cos’è il Medicane

L’Italia ha già fatto i conti col fenomeno noto come ciclone mediterraneo, in gergo giornalistico si è conquistato il suo spazio come ‘Medicane’.

Il nome deriva dalla crasi tra ‘Mediterranean’ e ‘Hurricane’ (che significa ‘uragano’).

Il ciclone mediterraneo ha dei punti di contatto con il ciclone tropicale, che prende energia dagli oceani, ma con dimensioni minori e diametro di circa 300 chilometri.

I venti possono superare i 119 chilometri orari, come un uragano di categoria 1, e hanno con sé molta acqua, che scaricano in poco tempo: in genere si sviluppano tra fine estate e inizio autunno, ma possono verificarsi anche in altri periodi.

Negli ultimi 20 anni sono stati individuati una trentina di medicane: prima delle immagini satellitari erano classificati come normali perturbazioni.