Maltempo, Sicilia in ginocchio: il video delle strade allagate, centinaia di famiglie evacuate

Il maltempo non dà tregua alla Sicilia, Regione in cui per venerdì 10 febbraio 2023 è stata diramata l’allerta rossa dal dipartimento della Protezione Civile. Forti piogge, vento e disagi hanno messo in ginocchio la provincia di Siracusa dove le squadre della Protezione civile e dei vigili del fuoco sono al lavoro da ieri per cercare di trarre in salvo i cittadini.

Strade ormai ridotte in fiumi di fango, paesi in difficoltà e case inagibili in tutta la provincia aretusea, con circa 30 persone che sono state evacuate dalle loro abitazioni, famiglie isolate e automobilisti rimasti bloccati nelle proprie auto.

Il maltempo sta insistendo sulla Sicilia orientale anche con mareggiate, nubifragi e venti di burrasca che consegnano immagini drammatiche.

La Siam, che gestisce il servizio idrico, ha reso noto che a causa della grave ondata di maltempo la condotta di Bufalaro Alto si è squarciata quasi del tutto. Ciò sta determinando problemi di riduzione o carenza idrica in alcune aree della città. In provincia si sono registrate piccole frane che hanno reso non transitabili alcune strade.

Nel resto dell’isola ad Aci Trezza, frazione di Aci Castello, e il lungomare di Catania sono in ginocchio colpiti dal maltempo, con le piogge intense che stanno provocando non poche criticità. Nelle ultime 24 ore sono stati svolti 450 interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione per soccorrere autisti in difficoltà, mettere in sicurezza alberi pericolanti o rimuovere quelli caduti, prosciugamenti di cantine.

Nel Ragusano i vigili del fuoco hanno soccorso diverse persone rimaste bloccate con l’auto in panne, in una di queste anche una partoriente che avrebbe dovuto raggiungere l’ospedale. A Palermo un grosso albero è caduto su un veicolo in transito, invadendo l’intera sede stradale: salvi padre e figlia a bordo del mezzo.