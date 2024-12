Milly Carlucci e la fuga di Guillermo Mariotto da Ballando con le stelle, la rivelazione della conduttrice

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Milly Carlucci rompe il silenzio sulla vicenda che ha investito Guillermo Mariotto. In un’intervista, la conduttrice di Ballando con le stelle (Rai 1) ha parlato dello stilista italo-venezuelano, giudice del programma, spiegando di essere rimasta basita dopo la sua decisione di lasciare lo studio senza preavviso nel corso di una delle ultime puntate, oltre che delle accuse di molestie avanzate contro di lui. In un video diffuso sui social, poi, Carlucci ha rivelato che il prossimo sabato 14 dicembre si scoprirà qualcosa di più su “che fine abbia fatto” l’uomo.

Milly Carlucci e l’accusa di molestie a Guillermo Mariotto

Intervistata dal Corriere della Sera, la presentatrice del noto programma Rai ha preso una posizione netta sulle accuse di molestie rivolte a Mariotto, spiegando come fosse chiaro che “lì avesse solo perso l’equilibrio“: “Non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso”.

L’accusa, rilanciata pubblicamente anche dalla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, è che Mariotto avesse toccato le parti intime di un ballerino della trasmissione, Simone Iannuzzi.

Fonte foto: ANSA Guillermo Mariotto durante una puntata di Ballando con le stelle (Rai 1)

“Nemmeno si era accorto, ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere”, ha raccontato Carlucci a proposito della vicenda.

La donna ha spiegato che, dal suo punto di vista, la molestia implica una volontà che in quel frangente non ci sarebbe stata: “È davvero un incidente, posso rassicurare il pubblico e la senatrice”, ha detto.

La “fuga” in diretta del giudice

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso sabato 30 novembre, Mariotto aveva improvvisamente lasciato il suo posto in giuria, per andare a risolvere un problema della maison da lui diretta.

“Sono rimasta abbastanza basita e ho iniziato a pensarle tutte: che si fosse sentito male, che gli fosse successo un problema gravissimo in famiglia. Poi ho letto la sua dichiarazione, il suo problema di lavoro”, ha spiegato Carlucci nell’intervista al Corriere.

L’ex attrice ha definito il comportamento “molto grave“, delegando alla Rai la decisione di un ritorno o meno di Mariotto in onda.

Il video diffuso sui social

La scelta, infine, è stata evidentemente fatta. In un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, Carlucci ha fatto sapere che nella prossima puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 14 dicembre, si saprà qualcosa in più in merito al giudice dato per scomparso.

“Finalmente risponderemo alla domanda su cui tutti quanti mi stanno assediando da quando ci siamo lasciati – ha annunciato il volto noto della tv – ‘Ma mariotto dove è finito?‘.