Miglior film agli Oscar 2025, pronostici per la vittoria delle statuette: come seguire la premiazione

Tutto pronto per la notte degli Oscar 2025 e come di consueto impazzano i pronostici, in particolare sul miglior film. La 97ª edizione degli Academy Awards si aprirà all’insegna della commozione per gli incendi che hanno devastato Los Angeles nelle ultime settimane. In Italia la premiazione, che va in onda nella notte fra il 2 e il 3 marzo, sarà trasmessa da Rai 1 e da RaiPlay.

Le particolarità degli Oscar 2025

La notte degli Oscar è in programma al Dolby Theatre di Ovation Hollywood a Los Angeles. Il conduttore quest’anno è il comico Conan O’Brien.

L’edizione 2025 della notte degli Oscar è molto particolare: durante la serata si ricorderanno le vittime e i danni dei devastanti incendi che hanno infuriato a Los Angeles nelle settimane scorse. Fra i membri dell’Academy, sono in molti ad aver assistito alla distruzione dei propri averi.

Possibile anche un ricordo di Gene Hackman, attore vincitore di due premi Oscar trovato morto in circostanze misteriose insieme alla moglie e al cane.

Come seguire la notte degli Oscar

La notte degli Oscar verrà trasmessa domenica 2 marzo da Rai 1 e da RaiPlay. Si parte con la sfilata delle celebrità sul red carpet attorno alle 23:30 italiane, mentre a Hollywood è il primo pomeriggio. Alberto Matano commenta la cerimonia di premiazione, mentre in collegamento dal red carpet degli Academy Awards c’è l’inviata del TG1 Giorgia Cardinaletti.

La premiazione vera e propria inizierà attorno all’una di notte. Chi preferisse seguire l’evento senza commenti in italiano può guardarlo sugli streaming dei vari network anglofoni, come ad esempio quello della ABC o Hulu.

I film favoriti agli Oscar 2025

In testa ai film favoriti per gli Oscar 2025 c’era, fino a poche settimane fa, Emilia Pérez di Jacques Audiard, che ha ottenuto 13 candidature. Alcuni vecchi tweet piuttosto controversi dell’attrice protagonista, Karla Sofia Gascón, potrebbero però azzoppare la corsa della pellicola verso la vittoria.

Seguono, con 10 candidature ciascuno, The Brutalist di Brady Corbet e Wicked di Jon M. Chu.

Fra i favoriti anche Anora di Sean Baker che ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes ed è stato premiato ai Critics Choice Awards, ai Directors Guild of America Award e ai Producers Guild of America Award.

I film candidati nelle principali categorie agli Oscar 2025

Premio Oscar per il miglior film:

Anora;

The Brutalist;

A Complete Unknown;

Conclave;

Dune – Parte 2;

Emilia Pérez;

I’m Still Here;

Nickel Boys;

The Substance;

Wicked.

Premio Oscar per la miglior regia:

Sean Baker, Anora;

Brady Corbet, The Brutalist;

James Mangold, A Complete Unknown;

Jacques Audiard, Emilia Pérez;

Coralie Fargeat, The Substance.

Premio Oscar per la migliore attrice protagonista:

Cynthia Erivo, Wicked;

Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez;

Mikey Madison, Anora;

Demi Moore, The Substance;

Fernanda Torres, Io sono ancora qui;

Premio Oscar per il miglior attore protagonista:

Adrien Brody, The Brutalist;

Timothée Chalamet, A Complete Unknown;

Colman Domingo, Sing Sing;

Ralph Fiennes, Conclave;

Sebastian Stan, The Apprentice.

Premio Oscar per il miglior film internazionale:

Io sono ancora qui;

The girl with the needle;

Emilia Pérez;

Il Seme del Fico Sacro;

Flow.

Premio Oscar per la miglior attrice non protagonista:

Monica Barbaro, A Complete Unknown;

Ariana Grande, Wicked;

Felicity Jones, The Brutalist;

Isabella Rossellini, Conclave;

Zoe Saldana, Emilia Pérez.

Premio Oscar per il miglior attore non protagonista:

Yura Borisov, Anora;

Kieran Culkin, A Real Pain;

Edward Norton, A Complete Unknown;

Guy Pierce, The Brutalist;

Jeremy Strong, The Apprentice.

Premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale:

Anora;

The Brutalist;

A Real Pain;

September 5;

The Substance.

Premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale:

A Complete Unknown;

Conclave;

Emilia Pérez;

Nickel Boys;

Sing Sing.