Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La sua lista, Pace Terra Dignità, è rimasta fuori dall’Europa, non è riuscita a superare la soglia di sbarramento alle elezioni europee. A tre giorni dal voto, Michele Santoro torna a commentare i risultati delle urne criticando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “questa volta ha sbagliato”, ed esaltando la leader del PD Elly Schlein.

Santoro dopo le Europee: “Nervosismo nella maggioranza”

Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 nella serata di mercoledì 12 giugno, Michele Santoro ha commentato i risultati delle elezioni europee dell’9 e 9 giugno, che hanno visto la tenuta dei partiti di governo, l’avanzata di PD e AVS e il crollo del M5S.

“Io vedo un certo nervosismo nella maggioranza, che pure è uscita bene dalle elezioni europee dal punto di vista del risultato elettorale”, ha detto Santoro.

Le contraddizioni tra i partiti di governo, tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, “si sono esasperate, non c’è un clima sereno nella maggioranza”.

Santoro critica Meloni ed esalta Schlein

Santoro quindi critica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: la presidente di FDI “non si aspettava di gestire una campagna elettorale che poi si sarebbe tramutata nella costruzione di una avversaria così forte come è uscita” Elly Schlein dalle urne.

“La Meloni era convinta che questo dualismo che aveva voluto, aveva creato, aveva gestito con i suoi telegiornali poi si trasformasse nel fatto che oggi la Schlein può contendere la leadership”.

Secondo Santoro Meloni “non si aspettava un’avversaria così forte come Elly Schlein. Lei si sentiva troppo superiore, questa volta ha sbagliato“.

La lista di Santoro fuori dall’Europa

Michele Santoro era candidato come capolista alle elezioni europee con la sua lista pacifista Pace Terra Dignità ma non è stato eletto.

Pace Terra Dignità ha ottenuto il 2,21% dei consensi, ben al di sotto della soglia di sbarramento del 4%, pertanto resterà fuori dal Parlamento europeo.

Non un grande risultato per Santoro, anche se ha preso più voti di altre liste esordienti come Libertà di Cateno De Luca (1,22%) e Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi (0,39%).