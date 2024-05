Michele Santoro contro Giorgia Meloni: "Abbiamo una ducetta che non conta un beneamato", attacco alla premier

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

“Una ducetta che non conta un beneamato”. Michele Santoro si scaglia in tv contro Giorgia Meloni, nelle stesse ore in cui è virale il video in cui la presidente del Consiglio si definisce “quella s****** della Meloni” nell’incontro con il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. “Abbiamo questi statisti afascisti”, dice Santoro, “che sulle principali questioni del mondo non dicono mezza parola. Siamo un Paese insignificante“.

Il giornalista Michele Santoro nelle scorse ore si è scagliato contro Giorgia Meloni, definendo la presidente del Consiglio come una “ducetta” che “non conta un beneamato”.

Ospite di Giovanni Floris a diMartedì, su La7, nella serata di ieri martedì 28 maggio Santoro ha attaccato duramente il governo Meloni: “Abbiamo questi, che si considerano afascisti e anche statisti, che però sulle principali questioni del mondo, la guerra in Ucraina che porta al suicidio dell’Europa, il Medio Oriente – cioè la Palestina -, non hanno la forza di dire mezza parola!”.

Fonte foto: ANSA

Michele Santoro

Poi le parole al veleno contro la presidente del Consiglio: “Siamo un piccolo, insignificante Paese. È vero che abbiamo la ducetta, però ‘sta ducetta non conta un beneamato“.

Le parole di Giuseppe Conte contro Giorgia Meloni

Sempre a diMartedì contro Giorgia Meloni si era espresso anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che aveva definito la presidente del Consiglio “vendicativa e rosicona”.

“Se te la sei presa perché un presidente di Regione abbia mancato di rispetto per cortesia istituzionale non rispondi con la stessa moneta”, aveva detto Conte, “non è che allora degradiamo tutto”.

Le dichiarazioni di Santoro e Conte sono arrivate dopo che è diventato virale un video in cui la presidente del Consiglio si definisce “quella s****** della Meloni” con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Meloni e la polemica con De Luca a Caivano

Nella mattina di ieri, martedì 28 maggio, è diventato virale un video in cui la presidente del Consiglio si presenta a De Luca come “quella s***** della Meloni”.

“Presidente De Luca, quella s***** della Meloni. Come sta?”, ha detto Meloni a De Luca in occasione della visita al nuovo centro sportivo di Caivano.

“Ennesima perla di Giorgia Meloni“, ha commentato Lilli Gruber nella serata di ieri a Otto e Mezzo, con il giornalista Antonio Padellaro che ha sottolineato: “Ce l’aveva qui, e quando ho visto la faccia di De Luca mi sono molto divertito”.