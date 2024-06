Matteo Renzi attacca Giuseppe Conte per le frasi sulla guerra Israele-Hamas: "Vanno bene per Miss Italia"

Stoccata di Matteo Renzi alla posizione di Giuseppe Conte sulla guerra fra Israele e Hamas e sul conflitto fra Ucraina e Russia. Per Renzi le dichiarazioni del capo del M5S “vanno bene per Miss Italia”. La provocazione è stata espressa durante una puntata di Tagadà su La7.

Le frasi di Giuseppe Conte

Il 3 giugno, in collegamento con Tagadà da San Severo in provincia di Foggia, Giuseppe Conte ribadiva la sua posizione in merito ai conflitti in corso e spiegava perché votare M5S alle prossime elezioni Europee:

“Tutti adesso parlano di pace e siamo in campagna elettorale, tutti parlano di maggiori investimenti in Sanità, ma gli unici che hanno parlato sempre di pace siamo stati noi del Movimento 5 Stelle. Il M5S è assolutamente coerente contro la logica della austerità e per le risorse alla Sanità, gli unici che contrastano l’escalation militare…”

Roma, 17 maggio 2024 – Il leader di Italia Viva Matteo Renzi, durante l’evento con i candidati della lista Stati Uniti d’Europa alle elezioni Europee.

Renzi prende in giro Conte

Il giorno seguente è arrivata la replica al vetriolo di Matteo Renzi, presente in studio nella stessa trasmissione:

Mentre ci sono delle posizioni da ultrà, cioè con quello che dice “io voglio bombardare il mondo” e ha scambiato la politica col Risiko e punta a conquistare la Kamčatka (penisola all’estremo oriente russo, ndr) e dall’altra parte c’è quello alla Conte. Conte dice “peace and love, fate l’amore non fate la guerra”. Le frasi di Conte vanno bene al concorso di Miss Italia. “Voglio la pace nel mondo”. Anch’io voglio la pace nel mondo. Il punto è, come la costruisco?

Matteo Renzi spiega la sua visione

Renzi è uno dei promotori della lista di scopo Stati Uniti d’Europa, costituita da Italia Viva, +Europa, LibDem, Radicali Italiani, Partito Socialista Italiano e Italia C’è. Dopo la stoccata a Conte, Renzi ha espresso la sua visione:

La differenza tra noi di Stati Uniti d’Europa e tutti gli altri è che noi abbiamo una visione in cui diciamo “mettiamoci insieme con il grande sogno dell’esercito europeo che il Generale de Gaulle bloccò nel ’54, mettiamoci insieme con una politica diplomatica europea e facciamo politica”. Forse ti può interessare Matteo Renzi accusato di sessismo dall'assessora regionale Monia Monni: "Politica fallica", lui la querela Lungo botta e risposta a distanza fra Matteo Renzi e l'assessora regionale Monia Monni, che ha accusato il senatore di sessismo e personalismo

Il capo di Italia Viva ha recentemente annunciato una querela contro Lilli Gruber, la quale aveva affermato che in caso di elezione elle Europee Renzi non sarebbe andato a Strasburgo.