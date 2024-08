Matteo Bassetti si scaglia contro chi usa l'acqua del mare per cucinare: l'attacco sulla nuova moda social

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Non si ferma su Instagram e TikTok la moda di preparare pietanze utilizzando l’acqua del mare. I video della pratica, che avevano sollevato diverse polemiche già durante la scorsa estate, sono stati duramente criticati anche da Matteo Bassetti in un recente video sui suoi profili social: “Mi stupisco come ogni estate ci sia gente che scherza veramente con la propria salute”, ha commentato il noto infettivologo.

Matteo Bassetti contro chi usa l’acqua del mare per cucinare

“Prendere l’acqua a poppa di una barca – dove c’è il carburante, le pompe di sentina che presentano olio e altri materiali, ma ci sono anche gli scarichi della barca con le deiezioni – per cucinare la pasta è una stupidaggine“, ha commentato Bassetti in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

“Poi non vi dovete stupire se abbiamo problemi di vario tipo – ha aggiunto il primario del Policlinico San Martino di Genova -, io mi stupisco come ogni estate ci sia gente che scherza veramente con la propria salute“.

Fonte foto: ANSA Matteo Bassetti all’evento “Riaccendere le stelle” a Firenze

Quando si può usare l’acqua del mare per cucinare

Oggi è diventata una capricciosa moda messa in risalto dai social network. In passato, però, l’utilizzo dell’acqua del mare era una pratica diffusa e serviva come alternativa all’utilizzo del sale nella preparazione dei cibi.

Per evitare intossicazioni o infezioni, tuttavia, quest’ultima non deve essere assolutamente prelevata direttamente dal mare.

I preziosi elementi di cui dispone, come sali minerali e potassio, devono essere sfruttati in cucina solo dopo un elaborato processo di microfiltrazione e purificazione, in modo da eliminare ogni traccia di impurità.

Alcune aziende sono persino arrivate a commercializzarla: è il caso della spagnola Agua de Mar e della scozzese Acquamara.

Bassetti contro gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi

Solo pochi giorni giorni fa Bassetti aveva parlato anche delle Olimpiadi di Parigi, scagliandosi contro gli organizzatori.

La decisione di far svolgere alcune competizioni nella Senna ha infatti innescato una miriade di proteste e critiche che si sono fatte ancor più rumorose dopo che si è saputo che un’atleta belga, Claire Michel, è stata ricoverata a causa di un’infezione da Escherichia Coli per aver nuotato nel fiume inquinato.

“Oggi Louis Pasteur, padre della moderna microbiologia, si rivolta nella tomba. Far nuotare gli atleti nella Senna ha riportato il mondo indietro di 100 anni”, aveva scritto su X l’infettivologo.