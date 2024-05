Matteo Bassetti contro il vaccino AstraZeneca dopo i casi di trombosi: "Nel 2021 dissi che andava stoppato"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Matteo Bassetti ha confermato in diverse interviste la sua opinione in merito al vaccino AstraZeneca e il rischio trombosi, confermato in questi ultimi giorni da documenti presenti in tribunale. In un post su Facebook il direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha scritto: “Lo dissi nel 2021 che il vaccino AstraZeneca andava stoppato per tutti”.

Bassetti contro AstraZeneca: “Lo avevo detto”

Dopo le dichiarazioni di AstraZeneca in tribunale, si è tornato a parlare dei rischi legati alla somministrazione dei vaccini contro il coronavirus. Anche il direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti (che di recente ha spiegato anche la piaga del Fentanyl arrivata in Italia), è intervenuto.

In un recente post su Facebook, nel quale condivideva la notizia della sua diffidenza immediata nei confronti dei vaccini a vettore virale, ha scritto: “Lo dissi nel 2021 che il vaccino Astrazeneca andava stoppato per tutti.”

Cosa aveva detto sul rischio trombosi: l’intervista di giugno 2021

Nel 2021 Matteo Bassetti spiegava la sua posizione sul vaccino di AstraZeneca e più in generale sui vaccini a vettore virale (difesi di recente nel caso di malore di Evan Ndicka). Riporta nel post: “Serve una posizione chiara e definitiva di Aifa e del Cts. I dati scientifici inglesi e Ema ci dicono che il vaccino di AstraZeneca si può usare in tutte le età”.

Aggiungeva che se dovevano ancora presentarsi “errori enormi di comunicazione sia dell’Agenzia del farmaco che del ministero della Salute” considerando l’impatto di questi errori sull’opinione pubblica italiana “si decida da domani se il vaccino AstraZeneca non si deve più usare e ci si attrezzi per fare solo vaccini a mRna”.

Quale vaccino ha fatto Bassetti?

Quale vaccino, al netto delle seguenti critiche, azioni di gruppo in tribunale e dichiarazioni, ha fatto Matteo Bassetti? Su Facebook, risalente a febbraio 2021 (stesso anno nel quale ne chiedeva la sospensione per tutti), ha postato il video della somministrazione del vaccino AstraZeneca.

Scriveva: “Se dovessi rivaccinarmi? Mi vaccinerai con il vaccino di AstraZeneca. […] Faccio una previsione? I nuovi dati che saranno pronti tra qualche settimana confermeranno che si potrà usare in tutte le fasce di età. Noi nel frattempo stiamo perdendo tempo perché non lo useremo in quei soggetti dove il vaccino serve di più”.