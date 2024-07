Matrimonio Gianluigi Buffon-Ilaria D'Amico, si sposano a Lucca: luogo e data top secret, tutti gli indizi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il matrimonio di Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico è ormai in dirittura d’arrivo. Al momento non si conoscono in maniera ufficiale data e luogo, ma da qualche indizio è possibile fare speculazione in merito. La cerimonia potrebbe svolgersi a Lucca, ma in che contesto non è ancora stato dichiarato ufficialmente, cosa che potrebbe non cambiare anche con l’avvicinarsi della data.

L’annuncio del matrimonio

Lo scorso gennaio, in un’intervista, Gianluigi Buffon aveva rivelato che il matrimonio con la sua compagna, laria D’Amico, si sarebbe celebrato nel 2024. L’ex portiere della Juventus non aveva aggiunto dettagli su data, ospiti o luogo.

Lo scorso venerdì 12 luglio, però, sono state affisse le pubblicazioni all’albo pretorio dei Comuni di Carrara e di Milano, indicando che la decisione è finalmente stata presa.

Matrimonio tra Gianluigi Buffon e Ilaria D'Amico: data e luogo

La cerimonia dovrebbe avere luogo a Lucca, in Toscana, mentre la data resta top secret.

Com’è arrivata la proposta di Buffon

In un’intervista dell’anno scorso, Ilaria D’Amico aveva raccontato del momento in cui ha ricevuto la proposta di matrimonio da Buffon. È accaduto a gennaio, rientrando a casa, dopo anni di proposte meno convenzionali.

La giornalista, che compirà 51 anni a fine agosto, aveva scherzato sul fatto che, alla loro età, “certe cose vanno fatte come si deve”. La coppia è infatti insieme da dieci anni e ha avuto un figlio nel 2016, Mattia Leopoldo, ma per D’Amico è il primo matrimonio, mentre per il calciatore il secondo.

Gli indizi sul matrimonio: data e luogo

Le pubblicazioni matrimoniali all’albo pretorio dei Comuni di Carrara e di Milano hanno scatenato una serie di speculazioni e ricerche da parte dei media e dei fan della coppia. La scelta di Lucca come luogo della cerimonia dovrebbe essere ormai confermato.

Manca la data (che deve essere entro 180 giorni dalle pubblicazioni) e il luogo esatto, che invece stano riservati per i familiari e gli amici.

Si aggiunge, tra gli indizi al matrimonio, anche quello che vuole Ilaria D’Amico in gravidanza, ma potrebbe essere solo una delle tante voci lanciate online dai fan. Si prospetta un matrimonio privato, non troppo sulla bocca dei giornalisti, al contrario delle nozze del miliardario indiano.