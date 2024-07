Ilaria D'Amico incinta di Gianluigi Buffon? Le parole degli amici sulle voci di un secondo figlio della coppia

Ilaria D’Amico potrebbe essere in attesa del secondo figlio da Gianluigi Buffon, come riportato dal settimanale Diva e Donna. La rivista ha pubblicato delle foto che sembrano confermare la gravidanza della conduttrice, accompagnate dalle indiscrezioni di alcuni “amici della coppia”.

Le rivelazioni degli amici

Ilaria D’Amico e Gianlugi Buffon aspetterebbero un secondo figlio. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Diva e Donna con la pubblicazione di alcune foto della conduttrice televisiva che confermerebbero la gravidanza.

Inoltre, sembra che il settimanale sia riuscito a contattare alcuni “amici della coppia” non identificati, i quali avrebbero confermato la notizia. Al momento, non sono arrivate comunicazioni ufficiali dai diretti interessati.

Fonte foto: ANSA

La storia di Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon

Ilaria D’Amico e Gianlugi Buffon stanno insieme dal 2013 e nel 2016 hanno accolto il loro primogenito, Mattia Leopoldo, ma entrambi hanno figli da relazioni precedenti.

La conduttrice televisiva è madre di Pietro, 13 anni, avuto dalla relazione con Rocco Attisani, mentre l’ex portiere della Juventus ha avuto due figli, Louis Thomas (16 anni) e David Lee (14 anni), dal suo precedente matrimonio con Alena Saredova.

Le nozze mancate

La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze lo scorso giugno, ma la cerimonia è stata posticipata a causa degli impegni lavorativi dell’ex calciatore: Buffon riveste il ruolo di capo della delegazione della Nazionale e come tale ha dovuto seguire gli azzurri agli Europei 2024.

Era stato Buffon stesso a rivelare questo cambio di programma durante una intervista al Corriere della Sera, anche per spegnere le dicerie su una loro ipotetica crisi. “Sono 10 anni che stiamo insieme – disse al quotidiano – siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante”.

La proposta di matrimonio di Buffon

Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico avevano da tempo ventilato l’idea di sposarsi, come la stessa conduttrice aveva rivelato lo scorso anno sempre al Corriere.

“A gennaio ho ricevuto la tanto attesa proposta: sono tornata a casa a Parma e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le luci, ed è finalmente arrivata la sua dichiarazione – ha raccontato al quotidiano – Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili”.

Tuttavia, già allora si temeva che le nozze potessero slittare a causa degli Europei previsti per giugno 2024: “Rischieremmo di sposarci in una birreria bavarese”, aveva ironizzato.