Le nozze miliardarie del figlio dell’uomo più ricco d’India Mukesh Ambani. Vip e politici tra gli invitati

Sono ormai parecchi mesi che si sente parlare del matrimonio tra l’ereditiera Radhika Merchant e Anant Ambani, figlio di Mukesh, l’uomo più ricco d’India, tra i più potenti d’Asia. E un intero semestre sono infatti durati i festeggiamenti prenuziali delle nozze più sfarzose di sempre. Ufficialmente iniziate nella serata di venerdì 12 luglio, con una festa lunga tre giorni, tra una parata di celebrità, politici e mega-ricchi tra gli invitati.

Il matrimonio di Ambani, il più ricco d’India

Mukesh Amani è l’imprenditore a capo della Reliance Industries, la più grande compagnia privata d’India, attiva un po’ in tutti i campi, dall’energia alle telecomunicazioni.

Nel 2018, per il matrimonio della primogenita Amani ingaggiò Beyoncé e organizzò una festa che costò almeno un centinaio di milioni di euro.

Oggi è il secondogenito, Anant, a convolare a nozze. Con la coetanea Radhika Merchant, figlia di Viren, proprietario di una grande azienda farmaceutica.

E Ambani, il cui patrimonio è stimato alla fantasmagorica cifra di 120 miliardi di dollari, è pronto a superare il record di sfarzo stabilito con il matrimonio della figlia.

Festeggiamenti da 600 milioni di euro

I media indiana stimano che il costo complessivo delle nozze di Ambani possa superare i 600 milioni di euro.

I festeggiamenti sono iniziati a marzo, con la cerimonia delle firme nella città indiana di Jamnagar, dove si era esibita la popstar Rihanna (8 milioni di euro il suo cachet).

Alla festa a tema giungla c’erano 1200 ospiti, tra cui alcuni degli uomini più ricchi del mondo: da Bill Gates a Mark Zuckerberg. Accanto a Hillary Clinton e Ivanka Trump.

A maggio gli amici della coppia sono stati invitati in una crociera nel Mediterraneo, da Palermo a Roma, a Cannes e Genova. 140 milioni di euro il costo del viaggio che ha visto esibirsi ogni sera un artista diverso: Katy Perry, Backstreet Boys, Pitbull e Andra Bocelli.

A una settimana dalle nozze la tradizionale festa danzante del sangeet, tenutasi a Mumbai e animata da un’esibizione di Justin Bieber (pagato quasi 10 milioni di euro).

In questi stessi giorni il padre dello sposo ha anche organizzato un matrimonio di massa per decine di giovani coppie in difficoltà economiche.

I vip invitati alle nozze faraoniche

Le nozze vere e proprie sono iniziate venerdì 12 luglio, con la cerimonia indù al Jio World Convention Centre di Mumbai, e proseguiranno fino a domenica 14.

Dopo il rito nuziale, la festa si è trasferita ad Antilia, la residenza della famiglia Ambani di 27 piani, con tanto di salo da ballo, piscina e cinema privato.

Oltre alle più popolari star indiane, annunciati tra gli ospiti anche politici occidentali tra cui Hillary Clinton, Boris Johnson e Tony Blair.

Ancora, le influencer Kim e Khloé Kardashian; l’attore Jean-Claude Van Danme; David e Victoria Beckham; il pugile Mike Tyson e il wrestler John Cena.