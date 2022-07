Bill Gates non sarà più tra i più ricchi: a chi darà i suoi soldi

Bill Gates è pronto a uscire dalla classifica degli uomini più ricchi al mondo, nella quale è nella Top 10 da ormai diversi anni. Secondo quanto scrive ‘Bloomberg’, Bill Gates è in procinto di donare 20 miliardi di dollari alla Bill & Melinda Gates Foundation questo mese allo scopo di accelerare il ritmo delle donazioni.

Il nuovo obiettivo della fondazione è quello di distribuire 9 miliardi di dollari all’anno, entro il 2026. SI tratta di un aumento del 50% rispetto al dato attuale.

L’annuncio di Bill Gates

In una dichiarazione rilasciata nella giornata di mercoledì 13 luglio, Bill Gates ha spiegato: “Spero, dando di più, di poter mitigare alcune delle sofferenze che le persone stanno affrontando in questo momento e contribuire a realizzare la visione della fondazione di dare a ogni persona la possibilità di vivere una vita sana e produttiva”.

Fonte foto: ANSA Bill Gates.

A proposito della classifica degli uomini più ricchi al mondo, il co-fondatore di Microsoft ha detto: “In merito al futuro, ho intenzione di donare praticamente tutta la mia ricchezza alla fondazione. Scenderò in basso e alla fine uscirò fuori dalla lista delle persone più ricche al mondo. La mia decisione di dare questi soldi non è affatto un sacrificio. Mi sento un privilegiato per essere coinvolto nell’affrontare queste grandi sfide, mi piace il lavoro e credo di avere l’obbligo di restituire le mie risorse alla società in modi che abbiano il maggiore impatto sul miglioramento della vita. Spero che anche altri in posizioni di grande ricchezza e privilegio si facciano avanti in questo momento”.

Le aree di intervento

Bill Gates ha spiegato anche quali sono, secondo lui, i campi in cui l’innovazione può fare davvero la differenza in futuro. Le aree su cui i gruppi in cui Bill Gates è coinvolto, cioè Bill & Melinda Gates Foundation e Breakthrough Energy, stanno lavorando sono, nello specifico: prevenire le pandemie, ridurre la mortalità infantile, sradicare alcune malattie (come la poliomelite), migliorare la sicurezza alimentare e l’adattamento climatico, raggiungere la parità di genere, migliorare i risultati educativi, mitigare il cambiamento climatico.

Quanto è ricco Bill Gates

Secondo il Bloomberg Billionaires Index, Bill Gates, il co-fondatore di Microsoft, ha una fortuna di 113,7 miliardi di dollari.