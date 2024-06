Massimo Cacciari sbotta con Italo Bocchino e lascia lo studio: "Come fai a dire 'ste p********? Vaff******"

Duro scontro fra Massimo Cacciari e Italo Bocchino ad Accordi&Disaccordi sul Nove. Nella puntata in onda mercoledì 12 giugno il filosofo e il direttore responsabile de Il Secolo d’Italia hanno esposto la loro posizione in merito alla scarsa affluenza alle ultime elezioni Europee. Cacciari, alla fine, ha mandato al diavolo l’interlocutore ed è andato via.

L’analisi di Italo Bocchino

In trasmissione Marco Travaglio aveva argomentato sminuendo la vittoria di Giorgia Meloni tirando in ballo la scarsa affluenza ai seggi, ma Bocchino ha proposto un’analisi alternativa del fenomeno.

“L’astensionismo – ha argomentato il giornalista – come sostengono diversi politologi, non è detto che sia per forza negativo in termini assoluti, e vi spiego il perché…”

“L’astensionismo a volte arriva anche da una certa serenità da parte dell’elettore nelle grandi democrazie mature. Chi vota non teme il ritorno di una dittatura o delle camicie nere. Ergo ha fiducia in una democrazia solida e dunque spesso ci si disinteressa dell’appuntamento elettorale”.

La reazione di Massimo Cacciari

L’analisi bocchiniana ha innescato la collera di Cacciari, che intervenendo in collegamento, è subito sbottato:

Ma come fai a dire ‘ste p********? Ma scusa, hai mai parlato con le persone per strada? Qualcuno ti ha detto che non va a votare perché viviamo in una democrazia matura?.

Bocchino ha replicato senza scomporsi: “Tutti i giorni parlo con la gente in strada”.

Cacciari, a questo punto, totalmente alterato ha deciso di abbandonare la trasmissione staccandosi il microfono. Ma non prima di aver indirizzato un fragoroso “vaffa” all’interlocutore.

Bassa affluenza alle elezioni Europee

L’Election Day, che ha accorpato le elezioni Europee, le Amministrative e le Regionali in Piemonte, è stato caratterizzato da una bassa affluenza. A registrare la disaffezione degli elettori, in particolare, il voto per il rinnovo del Parlamento europeo. Il dato sull’affluenza è stato pari al 48,31% degli aventi diritto. Su 51.214.348 di elettori hanno votato in 23.382.626.