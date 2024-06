Alberto Cirio confermato presidente in Piemonte, primo bis in 20 anni. Vittoria dedicata a Berlusconi: "Manca"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Alberto Cirio fa bis in Piemonte, con le elezioni regionali che confermano il governatore per il secondo mandato di fila. Una novità rispetto alla ventennale staffetta tra centrosinistra e centrodestra, con la riconferma del classe 1972 che è da primato. E appresa la notizia del successo, il presidente piemontese ha voluto dedicare un pensiero al compianto Silvio Berlusconi.

Alberto Cirio conquista il secondo mandato di fila in Piemonte

Con il successo ottenuto nella tornata elettorale dell’8 e 9 giugno, Alberto Cirio è il primo da quando l’elezione diretta del numero uno della giunta regionale è stata riformata nel 1999 a sedersi per un bis sulla poltrona più alta della Regione.

Una vittoria schiacciante, con oltre il 56% delle preferenze che lo ha visto trionfare davanti alla candidata di centrosinistra Gianna Pentenero.

Un successo che però, secondo lo stesso Cirio, non era scontato: “Ha pagato il fatto di essere una persona fra la gente, di ascoltare tutti, e di cercare sempre di trovare il punto di equilibrio fra diversi soggetti. Sono molto soddisfatto di questo risultato e lo sono soprattutto perché è una conferma”.

La dedica a Silvio Berlusconi

E appresa la notizia della vittoria, con tanto di chiamata di “resa” di Pentenero, Cirio ha voluto dedicare un pensiero speciale a Silvio Berlusconi.

“Il centrodestra in Italia è una invenzione di Silvio Berlusconi e a lui io voglio dedicare questo momento. Mercoledì – ha sottolineato Cirio – sarà un anno che Silvio Berlusconi se n’è andato, quindi anche questa contestualità per me vuol dire tanto”.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi e Alberto Cirio

E nel suo messaggio c’è anche un passaggio carico d’emozione: “Oggi ho ricevuto tante telefonate importanti di congratulazioni dall’Italia e dall’estero, ma il numero privato che squillava con la telefonata da Arcore mi manca a livello umano ed emotivo prima ancora che politico“.

Chi è Alberto Cirio, presidente bis del Piemonte

Classe 1972 cuneese, Alberto Cirio oltre a essere governatore del Piemonte è anche vicesegretario nazionale di Forza Italia.

In FI era approdato vent’anni fa, quando era stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale, gruppo per cui era stato anche parlamentare a Bruxelles e dove ha avuto modo di stringere un solido rapporto con il leader degli azzurri post-berlusconiani Antonio Tajani.

In passato anche vicesindaco di Alba, il 51enne ha improntato il suo governo al pragmatismo. Grazie alla sua empatia è anche riuscito a convincere chi non l’aveva appoggiato in passato e ha fatto capitolare il centrosinistra che non gli ha saputo contrapporre una candidatura forte.

Laureato in giurisprudenza, non politico ma “agricoltore”, Cirio è devoto alla Madonna di Medjugorje, nel cui santuario si reca tutti gli anni in pellegrinaggio.