In fiamme la dacia di Putin sui monti Altaj in Russia: era la residenza segreta che ospitò anche Berlusconi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È scoppiato un grave incendio, le cui cause sono ancora da accertarsi, in una delle residenze invernali di Vladimir Putin. La lussuosa dacia sui monti Altaj, in Russia, era utilizzata dal leader del Cremlino come dimora per le vacanze e luogo di incontro con alte cariche e Capi di Stato. Le immagini del rogo sono state diffuse sui social da un gruppo di attivisti legato a Alexei Navalny.

In fiamme la dacia di Putin sui monti Altaj

Una delle residenze presidenziali in Russia è stata distrutta da un grande incendio, lo riporta il Moscow Times riprendendo le immagini diffuse dal canale Telegram Sirena.

Si tratta di quella che è stata definita la “dacia segreta di Putin”: una lussuosa dimora situata sui monti Altaj, nell’ameno distretto di Ongudaysky.

Fonte foto: Facebook / Resistenza Ucraina Il rogo nella dacia dei monti Altaj

Pare che l’abitazione ospitasse anche un bunker anti-nucleare segreto, costruito dal leader russo per proteggere sé e la propria famiglia in caso di conflitto atomico.

L’area circostante, distrutta dalle fiamme, è stata transennata e chiusa all’ingresso di chiunque.

Alcuni droni ucraini avevano tentato di colpirla, assieme ad altri luoghi strategici per le autorità del Cremlino, negli ultimi mesi.

Al momento, le forze dell’ordine russe non hanno rilasciato dichiarazioni riguardanti le possibili cause del disastro.

Il ruolo degli attivisti

A diffondere la notizia dell’incendio è stato il canale Telegram Sirena, gestito dalla Fondazione anticorruzione di Alexei Navalny, l’oppositore deceduto in carcere lo scorso febbraio.

Sirena cita come fonti delle immagini il blogger Amyr Aitashev e l’attivista Aruna Arna. Entrambi hanno precisato di non essere a conoscenza della causa dell’incendio.

In passato la dacia era stata oggetto di aspre critiche da parte di gruppi di attivisti ambientalisti.

A finire nel mirino è stata la fattoria interna alla residenza, dove sembra si estraesse sangue dalle corna dei cervi per i “bagni di gioventù” del premier russo.

La residenza aveva ospitato anche Berlusconi

Oltre a essere luogo di villeggiatura di Vladimir Putin e famiglia, la dacia era utilizzata come sede di attività ricreativa dai militari russi.

Nel corso degli anni era diventata nota per aver ospitato numerosi leader stranieri.

Si dice che anche l’ex presidente del Consiglio italiano, Silvio Berlusconi, vi sia stato ospite durante uno dei suoi incontri con il capo del Cremlino.

Tuttavia, il ministero delle Emergenze russo non ha confermato in alcun modo che la struttura – di proprietà di Gazprom – sia legata al presidente.