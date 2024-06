I nuovi sindaci dopo le elezioni Amministrative 2024: i risultati di Firenze, Bari, Bergamo e altri capoluoghi

Capoluoghi di provincia: elezioni sindaci

Per i 29 capoluoghi coinvolti nel voto amministrativo per l’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale, abbiamo riportato i principali candidati alla vittoria finale. In generale il centrodestra si presentava quasi sempre compatto, salvo poche eccezioni; il centrosinistra, invece, ha scelto di correre insieme al M5S in più città. Prima del voto la situazione complessiva, relativa a questi comuni, diceva:

13 amministrati da sindaci di centrodestra (in alcuni casi con indipendenti sostenuti da partiti di quell’area politica);

amministrati da sindaci di (in alcuni casi con indipendenti sostenuti da partiti di quell’area politica); 2 amministrati dal M5S;

amministrati dal 14 amministrati da sindaci riconducibili al centrosinistra.

Ascoli Piceno

Sindaco uscente: Marco Fioravanti (centrodestra)

Marco Fioravanti Centrodestra 74,41% Emidio Nardini Centrosinistra+M5S 25,59% 43/52

Avellino

Sindaco uscente: Paolo D’Attilio (civica di centrosinistra)

Rino Genovese Centrodestra 22,71% Laura Nargi Civica 33,43% Antonio Gengaro Centrosinistra+M5s 34,99% 22/72

+ altre 5 liste

Bari

Sindaco uscente: Antonio Decaro (centrosinistra)

Fabio Romito Centrodestra 29,65% Michele Laforgia M5S 21,34% Vito Leccese Centrosinistra 47,85% 162/345

+ altre 2 liste

Bergamo

Sindaco uscente: Giorgio Gori (centrosinistra)

Andrea Pezzotta Centrodestra 42,09% Elena Carnevali Centrosinistra 55,09% 100/103

+ 1 lista

Biella

Sindaco uscente: Claudio Corradino (Lega)

Marzio Olivero Centrodestra 54,47% Marta Bruschi Centrosinistra+M5S 33,23% 24/46

+ altre 3 liste

Cagliari

Sindaco uscente: Luisella Marras (centrodestra)

Alessandra Zedda Centrodestra 34,67% Massimo Zedda Centrosinistra+M5S 60,08% 41/173

Caltanissetta

Sindaco uscente: Roberto Gambino (M5S)

Walter Tesauro Centrodestra 34,42% Antonio Gambino M5S 27,87% Annalisa Petitto Centrosinistra 30,54% 38/56

+ altre 2 liste

Campobasso

Sindaco uscente: Paola Felice (M5S)

Aldo De Benedettis Centrodestra 52,81% Marialuisa Forte Centrosinistra+M5S 31,29% 14/56

+ 1 lista

Cesena

Sindaco uscente: Enzo Lattuca (PD)

Marco Casali Centrodestra 26,27% Enzo Lattuca Centrosinistra 65,13% 97/98

+ altre 2 liste

Cremona

Sindaco uscente: Gianluca Galimberti (PD)

Alessandro Portesani Centrodestra 43,23% Andrea Virgilio Centrosinistra 41,92% 75/76

+ altre 4 liste

Ferrara

Sindaco uscente: Alan Fabbri (Lega)

Alan Fabbri Centrodestra 57,80% Fabio Anselmo Centrosinistra 36,26% 150/160

+ altre 2 liste

Firenze

Sindaco uscente: Dario Nardella (centrosinistra)

Eike Schmidt Centrodestra 33,23% Sara Funaro Centrosinistra 42,81% 262/360

+ altre 8 liste

Forlì

Sindaco uscente: Gian Luca Zattini (Ind. centrodestra)

Gian Luca Zattini Centrodestra 50,60% Graziano Rinaldini Centrosinistra+M5S 46,30% 103/108

+ altre 2 liste

Lecce

Sindaco uscente: Carlo Salvemini (Ind. centrosinistra)

Adriana Poli Bortone Centrodestra 49,98% Carlo Salvemini Centrosinistra 46,42% 23/102

+ altre 2 liste

Livorno

Sindaco uscente: Luca Salvetti (Ind. Sinistra)

Alessandro Guarducci Centrodestra 22,60% Valentina Barale M5S 18,81% Luca Salvetti Centrosinistra 51,65% 156/172

+ altre 3 liste

Modena

Sindaco uscente: Gian Carlo Muzzarelli (PD)

Luca Negrini Centrodestra 28,38% Massimo Mezzetti Centrosinistra+M5S 63,80% 189/190

+ altre 5 liste

Pavia

Sindaco uscente: Fabrizio Fracassi (Lega)

Alessandro Cantoni Centrodestra 45,23% Michele Lissia Centrosinistra+M5S 52,84% 67/83

+ altre 2 liste

Perugia

Sindaco uscente: Andrea Romizi (FI)

Margherita Scoccia Centrodestra 48,52% Vittoria Ferdinandi Centrosinistra+M5S 48,76% 93/159

+ altre 3 liste

Pesaro

Sindaco uscente: Matteo Ricci (PD)

Marco Lanzi Centrodestra 35,06% Andrea Biancani Centrosinistra+M5S 60,70% 101/106

+ altre 2 liste

Pescara

Sindaco uscente: Carlo Masci (FI)

Carlo Masci Centrodestra 51,44% Carlo Costantini Centrosinistra+M5S 33,63% 129/170

+ altre 2 liste

Potenza

Sindaco uscente: Mario Guarente (Lega)

Francesco Fanelli Centrodestra 40,44% Vincenzo Telesca Centrosinistra 31,62% 43/77

+ altre 3 liste

Prato

Sindaco uscente: Matteo Biffoni (PD)

Gianni Cenni Centrodestra 41,55% Ilaria Bugetti Centrosinistra+M5S 52,08% 174/179

+ altre 4 liste

Reggio Emilia

Sindaco uscente: Luca Vecchi (PD)

Giovanni Tarquini Centrodestra 33,12% Marco Massari Centrosinistra+M5S 56,11% 151/160

+ altre 5 liste

Rovigo

Sindaco uscente: Gianfranco Tomao (ind Centrosinistra)

Valeria Cittadin Centrodestra 50,16% Edoardo Gaffeo M5S 27,55% Palmiro Franco Tosini Centrosinistra 8,31% 43/55

+ altre 3 liste

Sassari

Sindaco uscente: Nanni Campus (Ind. di centro-destra)

Gavino Mariotti Centrodestra+Azione+Psda 16,16% Lucchi Clemente Civica di centro 24,65% Giuseppe Mascia Centrosinistra+M5S 51,42% 94/140

+ altre 3 liste

Urbino

Sindaco uscente: Maurizio Gambini (Ind di centro-destra)

Maurizio Gambini Centrodestra 48,36% Federico Scaramucci Centrosinistra+M5S 44,34% 15/20

Verbania

Sindaco uscente: Silvia Marchionini (PD)

Mirella Cristina Centrodestra 17,47% Riccardo Brezza Centrosinistra+M5S 39,17% 5/30

+ altre 3 liste

Vercelli

Sindaco uscente: Andrea Corsaro (FI)

Roberto Scheda Centrodestra – Valentina Bruson M5S – Gabriele Bagnasco Centrosinistra – Andrea Corsaro Civica 0/49

+ altre 3 liste

Vibo Valentia

Sindaco uscente: Maria Limardo (Ind.)

Roberto Cosentino Centrodestra 36,12% Enzo Romeo Centrosinistra+M5S 37,58% 7/37

+ altre 2 liste

Centri non capoluogo al voto

Per tutti gli altri quasi 3700 comuni al voto con popolazione superiore o inferiore ai 15mila abitanti, tutti i dati sono consultabili, aggiornati in tempo reale sul sito del Ministero dell’Interno