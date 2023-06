Marco Mazzoli ha vinto L'Isola dei Famosi: la promessa a Chico Forti e la dedica a Paolo Noise

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

L’Isola dei Famosi 2023, l’edizione numero 17 del reality show dei naufraghi, ha il suo vincitore. Dopo due mesi in Honduras è infatti Marco Mazzoli a trionfare, portando a casa il successo davanti a Luca Vetrone e Andrea Lo Cicero. E all’annuncio della vittoria il conduttore radiofonico ha sorpreso tutti con due dediche speciali a Chico Forti e Paolo Noise.

La promessa a Chico Forti

Una vittoria schiacciante quella di Marco Mazzoli, volto e voce de Lo Zoo di 105 che in Honduras ha conquistato tutti e si è fatto conoscere al pubblico che aveva solo sentito parlare di lui in radio. Col 62% dei voti, infatti, il 50enne milanese ha sbaragliato la concorrenza e portato a casa un successo insperato.

Vittoria che, come lui stesso ha ammesso, è stata raggiunta grazie all’ispirazione data da Chico Forti, l’italiano che da anni si trova in carcere negli Stati Uniti con l’accusa e la condanna per omicidio arrivata nel 2000.

Mazzoli, festeggiando la vittoria, ha infatti fatto una promessa a Forti, ovvero andarlo a trovare il prima possibile in carcere. Sottolineando infatti l’arma in più avuta all’Isola, il conduttore ha spiegato: “Era dentro di me e mi diceva: come fai a non farcela tu Marco che hai una data di uscita? Non vedo l’ora di venirti a trovare in carcere”.

La dedica all’amico Noise

Spazio anche a un pensiero per l’amico Paolo Noise, anche lui naufrago in questa Isola, ma costretto a salutare anzitempo per alcuni problemi di salute.

Mazzoli, nel momento del trionfo, ha infatti abbracciato a distanza l’amico e dedicato a lui il successo: “Vorrei dedicare questa vittoria a Paolo Noise perchè gliel’ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105, allo Zoo di 105 che è la cosa che amo di più dopo mia moglie”.

E suor Cristina?

Ma tutti gli occhi dei telespettatori erano puntati su Cristina Scuccia, meglio nota come l’ex Suor Cristina che sul palco di The Voice aveva sorpreso tutti. Per tanti era lei la favorita numero uno per il successo finale, ma non è stato così.

L’ex suora, infatti, è stata clamorosamente la prima eliminata della finalissima che ha poi visto trionfare Mazzoli. Con lui sul podio il personal trainer e modello Luca Vetrone e l’ex rugbista Andrea Lo Cicero. Per Scuccia solo il sesto posto, alle spalle di Alessandra Drusian e Pamela Camassa.