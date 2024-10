Marco Bucci e Andrea Orlando alle elezioni Regionali 2024 in Liguria: quali sono le liste dei candidati

Ancora poche ore prima del via al voto in Liguria, dove oltre 1,3 milioni di cittadini saranno chiamati ad eleggere il nuovo Presidente della Regione e il Consiglio regionale, che dovranno raccogliere l’eredità dell’assembla sciolta dopo le dimissioni di Giovanni Toti. Nove i candidati in corsa per la presidenza e 570 al ruolo di consiglieri, a fronte di 30 seggi disponibili.

I candidati

I nove candidati alla carica di Presidente della Liguria sono, in ordine di sorteggio elettorale:

Alessandro Rosson, nato a Levanto il 21 aprile 1967, avvocato, sostenuto dalla lista Indipendenza – Alemanno per Rosson;

Davide Felice, nato a Brescia il 29 novembre 1987, avvocato, sostenuto dalla lista Forza del Popolo;

Francesco Toscano, nato a Gioia Tauro il 28 maggio 1979, avvocato, giornalista e fondatore, sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare;

Marco Giuseppe Ferrando, nato a Genova il 18 luglio 1954, sostenuto dal Partito Comunista dei Lavoratori, di cui è portavoce nazionale;

Nicola Rollando, nato a Sestri Levante il 7 settembre 1960, agricoltore e attivista ambientalista, sostenuto da Per l’Alternativa, Potere al Popolo, PCI, Rifondazione Partito Comunista, Sinistra Europea;

Maria Antonietta Cella, nata a Santo Stefano d’Aveto il 25 ottobre 1964, già consigliera comunale per Città Metropolitana di Genova, sostenuta dal Partito Popolare del Nord – Autonomia e Libertà;

Nicola Morra, nato a Genova il 5 luglio 1963, ex senatore del M5S, sostenuto da Uniti per la Costituzione;

Marco Bucci, nato a Genova il 31 ottobre 1959 e attuale sindaco di Genova, sostenuto dalla coalizione di centrodestra;

Andrea Orlando, nato alla Spezia l’8 febbraio 1969, ex ministro, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra.

Le liste a sostegno di Andrea Orlando

La sfida per le elezioni regionali in Liguria vedrà come principali contendenti i candidati sostenuti dalle coalizioni di centrosinistra e del centrodestra, rispettivamente l’ex ministro della Giustizia e del Lavoro Andrea Orlando e il sindaco di Genova, Marco Bucci.

Fonte foto: ANSA

I candidati alla presidenza della Regione Liguria con il centrodestra e il centrosinistra, Marco Bucci (a sx) e Andrea Orlando

Le liste presentate sono suddivise tra le province: 19 liste a Imperia, 19 a Savona, 20 a Genova e 19 alla Spezia.

Di seguito le liste a sostegno di Andrea Orlando, con tutti i nomi dei candidati al Consiglio regionale nelle rispettive liste, suddivisi per provincia:

Alleanza verdi sinistra

Genova – Ferruccio Sansa, Simona Cosso, Selena Candia, Gabriela Coronel Vargas, Andrea Bassoli, Roberto Bittarello, Lorenzo Cavana, Manuela Casaleggi, Paola Cordiviola, Fabrizio Gelli, Tiziana Nanni, Leonardo Parodi, Maurizio Pozzobon, Maria Luisa Romanelli, Dario Rossi, Giorgia Tommasella

Savona – Simona Simonetti, Maria Gabriella Branca, Jan Casella, Alessandro Isetta, Gabriele Lugaro

La Spezia – Roberto Centi, Giorgia Lombardi, Valter Chiappini, Sandro Pietrobono, Marzia Ratti

Imperia – Jacopo Colomba, Roberto Amoretti, Daniela Lantrua, Marcella Rognoni

Andrea Orlando presidente

Genova – Marco Ansaldo, Ilaria Gibelli, Giovanni Battista Pastorino detto Gianni, Simona Ambrosino, Margherita Asquasciati, Lilia Bonicioli, Rosa Maria detta Rossella D’acqui, Anna Loscalzo, Vera Marenco, Mirko Masini, Fabio

Panariello, Matteo Rossi, Andrea Stimamiglio, Eleonora Taddei, Roberto Traverso, Bruno Vitali

Savona – Manuela Gozzi, Monica Nigro, Massimo Niero, Giorgio Sogno, Luca Gatto,

La Spezia – Lorenzo Cammellini, Ludovica Marinaro, Angeloaugusto Massa, Valentina Antonini, Leonardo

D’Imporzano

Imperia – Gabriella Manfredi, Leandro Faraldi, Daniela Cassini, Roberto Truttalli

Liguri a testa alta

Genova – Paola Negro, Fabio Tosi, Valter Giuseppe Ferrando, Giacomo detto Mino Bertone, Samira Campora,

Maddalena Crudeli, Lorenzo Gilli, Ramona Istrate, Si Mohamed detto Simo Kaabour, Davide Laricchia, Marco Mori, Tea Orbani, Germana Perego, Barbara Sanna, Chiara Trucco, Roberto Zattini

Savona – Roberto Molinaro,Fabrizio Antoci, Oriana Dicasagrande, Alice Beltrame, Ferdinando Molteni

La Spezia – Olga Tartarini,Marco Traversone, Emanuele Moggia,Francesca Salmonese, Ivano Bassani

Imperia – Angelo Roberto Manduca, Ernestina Asinari, Giovanni Battista Musso, Alessandra Giussani

Movimento cinque stelle

Genova – Stefano Giordano, Mirko Carissimo, Fabio Ceraudo, Isabella De Benedetti, Daniele Di Martino, Antonino Barbera, Rosario Di Mauro, Angela Giuliana, Maryam Murru, Erika Piterà, Giansandro Rosasco, Daniele Severini, Maria Tini, Antonella Traino, Andrea Weiss, Roberta Zanardi

Imperia – Lorenzo Trucco, Maria Spinosi, Daniela Abbo, Pierfrancesco Musacchio

La Spezia – Paolo Ugolini, Federica Giorgi, Gabriele Chiono, Giordano Kalan, Maria-Angela Magnani

Savona – Stefania Scarone, Dario Caruso, Andrea Cerrato, Claudia Laratta, Roberto Piovano

Partito democratico

Genova – Simone D’Angelo, Donatella Anita Alfonso, Rita Bruzzone, Simona Cola, Ada D’onofrio, Serena Finocchio, Simone Franceschi, Massimiliano Morettini, Rehhal Oudghough, Katia Piccardo, Federico Romeo, Armando Sanna, Elisa Somaglia, Claudio Villa, Luca Garibaldi, Laura Bacchella

Savona – Roberto Arboscello, Manuela Benzi, Giorgio Cangiano, Raffaella Frino, Aurora Lessi

La Spezia – Carola Baruzzo, Michela Marcone, Davide Natale, Paola Sisti, Alessandro Silvestri

Imperia – Enrico Ioculano, Manuela Giraudo, Edoardo Verda, Loredana Modaffari

Patto civico riformista

Genova – Cristina Lodi, Sergio Rossetti detto Pippo, Antonella Canepa, Antonio D’ Elia detto Tony, Francesca

Noceti, Gian Luigi Gatti, Angela Imperatore, Massimiliano Marotta, Maria Grazia Sbarboro, Francesco Munizzi, Francesca Tedone, Matteo Nuvoli, Maria Verdona, Giuseppe Pittaluga, Maurizio Romi, Luigi Stagnaro detto Zizzi

Savona – Maria Adele Taramasso, Andrea Zolezzi, Claudia Chiappori, Maurizio Gualdi, Riccardo Bianchi

La Spezia – Sabina Ambrogetti, Gabriele Colombo, Rita Deplano, Thomas Landini, Giuseppe Romeo

Imperia – Laura Amoretti, Stefano Negri, Giuseppe Gagino, Maurizio Maria Sala

Le liste a sostegno di Marco Bucci

Di seguito le liste che supportano la candidatura di Marco Bucci, con tutti i nomi dei candidati al Consiglio regionale nelle rispettive liste, suddivisi per provincia:

Alternativa popolare

Genova – Stefano Bandecchi, Ezio Firenze, Simonetta Cozzani, Barbara Bianco, Loredana Mucci, Barberis Maurizio, Basso Alberto, Battaglioli Dusolina, Pier Paolo Bertola, Simonetta Cozzani, Andrea Delucchi, Beatrice Franceschini, Davide Mammone detto Dadde, Emanuela Peluffo, Maria Carla Valentini, Gianluca Zazzi e Ilaria Zito

Savona – Stefano Bandecchi, Teresa Simonetta Benetti, Vincenzo Dolce, Valerio Favi

Imperia – Stefano Bandecchi, Barbara Bianco, Pietro Bonello e Loredana Mucci

La Spezia – Simonetta Cozzani, Loriano Isolabella, Erika Lombardi, Gianluca Zazzi,

Forza Italia

Genova – Carlo Bagnasco, Claudio Muzio, Antonella Aonzo, Massimo Corte, Alessia Cotta Ramusino, Mattia De Ferrari, Emma Anna De Gregori, Maria Daniela Gandini, Christian Ludovico Gartman, Francesco Paolo Grasso, Caterina Patrocinio, Sara Pescino, Ilaria Piana, Luca Repetto, Lorenzo Serafino Sampietro, Caterina Volpe

Imperia – Marco Scajola, Chiara Cerri, Cristina D’Andrea, Francesco Ghilardi

Savona – Angelo Vaccarezza, Eraldo Ciangherotti, Maria Teresa Nasi, Claudia Callandrone, Francesca Testa detta Botta

La Spezia – Giorgio Cozzani, Barbara Ratti, Dina Nobili, Felicia Piacente, Kristopher Casati

Fratelli d’Italia

Genova – Lucia Aliverni, Luca Andreol, Stefano Balleari, Carla Bo, Fabrizio Brignole, Maurizio Buscemi, Angelo Carella, Francesco De Benedictis, Vincenzo Falcone, Simona Ferro, Laura Gaggero, Antonino Gambino, Elisabetta Lai, Laura Lauro, Simonetta Saveri, Augusto Sartori

La Spezia – Daniela Carli, Gianmarco Medusei, Daniela Menini, Leonardo Paoletti, Carlo Rampi

Savona – Massimo Arecco, Rocco Invernizzi, Filippo Marino Noberasco, Silvia Rozzi, Antonella Tosi

Imperia – Luca Lombardi, Stefana Rossi, Veronica Russo, Paolo Strescino

Lega

Genova – Edoardo Rixi, Alessio Piana, Sandro Garibaldi, Francesca Corso, Paola Bordilli, Marta Brusoni, Giada Beghin, Claudia Castello, Igor Daglio, Alice De Martini, Edoardo Michele Di Cesare, Claudio Garbarino, Natale Gatto, Antonello Guiducci, Luca Pittore, Elisa Troglio

Savona – Stefano Mai, Sara Foscolo, Giancarlo Canepa, Matteo Camiciottoli, Simona Poggi

Imperia – Alessandro Piana, Sonia Viale, Armando Biasi, Stefania Lanza

La Spezia – Stefania Pucciarelli, Lorenzo Brogi, Patrizia Saccone, Jacopo Ruggia, Costantino Eretta

Orgoglio Liguria

Genova – Stefano Anzalone, Manuela Arata, Federico Barbieri, Giovanni Boitano, Claudio Burlando, Ilaria Carassale, Stefania Cosso, Katia D’Avanzo, Elisabetta Garetti, Federico Giacobbe, Federico Massari, Salvatore Muscatello, Andrea Spadoni, Francesca Taliani, Luigi Valdenassi, Tiziana Zito

Imperia – Angela Marano, Giossi Massa, Laura Mascarello, Valter Surriento

Savona – Stefania Cosso, Gianluca Gandalini, Giuseppe Rappa, Paolo Rossi, Oldano Sapienza

La Spezia – Marco Ceglie, Pietro Antonio Cimino, Marco Frascatore, Miriam Mercedes Rodrigueza, Nadia Zaborra

Unione di centro (Udc)

Genova – Paolo Repetto, Paola Bertolina, Gaia Mainieri, Giuseppe Tassi, Guido Biondi, Francesca Ballacchino, Enrico Bossa, Marco Casella, Rocio de Los Angeles Duran Cordero, Gabriella Gallina, Nicola Fenelli, Luca Lanata, Rossana Mannarino, Grazia Repetto, Massimo Santoro, Luca Torrielli

La Spezia – Francesco Ponzanelli, Gabriella Crovara, Petro Serarcangeli, Giulia Rassu, Marco Zoppini

Savona – Luigi Tezel, Maria Luisa Formato, Yuri Brioschi, Paola Giribaldi, Enrica Aimo

Imperia – Elena Tonengo, Antonello Ventre, Luisa Pirero, Luca Chielli

Vince Liguria

Genova – Federico Bogliolo, Matteo Campora, Davide Falteri,Luciano Grasso, Angelo Gratarola, Elena Manara, Fabio Mustorgi, Jessica Nicolini, Tiziana Notarnicola, Parisa Pasandehpoor, Lorenzo Pellerano, Paola Pesce Maineri, Laura Repetto, Carlo Rivolta, Lorenza Rosso, Antonio Segalerba

Savona – Maria Renza Adonide, Alessandro Bozzano, Ilaria Caprioglio, Alberto Delfino, Lorenza Rinaldi

Imperia – Alberto Alberti, Antonello Gandolfo, Silvia Mameli, Stefania Mostardini

La Spezia – Gerardo Ambrosini, Ivano Barcellone, Anna Rosa Caruso, Giacomo Giampedrone, Sara Viola.